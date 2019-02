Jürgen Drews kommt zum MOZ-Talk

Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Er hat das Rentenalter längst erreicht. Und sagt dazu: „Ich möchte älter als Jopie werden und als Party-Heesters von Deutschland in die Geschichte eingehen.“ Jürgen Drews, geboren 1945 im brandenburgischen Nauen, liebt die Aufmerksamkeit. Diese wird der Schlagersänger (Ein Bett im Kornfeld) beim MOZ-Talk mit Musik am 20. März im Kleist Forum gewiss haben.

Seit knapp 50 Jahren hält Jürgen Drews sich am Schlagerhimmel. Und ist dort ein ziemlich großer Stern. Seine bekanntesten Lieder: Ein Bett im Kornfeld, Wenn die Wunderkerzen brennen, Ich bau Dir ein Schloss. Begonnen hat alles im Alter von 15. Da wurde Jürgen Drews zu Schleswig-Holsteins bestem Banjospieler gekürt. Im Film der Kult-reihe „Die Lümmel in der ersten Bank“ verkörperte er 1967 einen Schüler. In den frühen 1970ern steigt der überzeugte Alkohol- und Nikotinabstinenzler bei den Les Humphries Singers ein. Lilo Wanders und Claudia Seiring werden mit ihm auch über seine Tourneepläne 2019 plaudern. Unter anderem wird er im August auf der Freilichtbühne in Eisenhüttenstadt ein Konzert geben.

Zugesagt zum 25. MOZ-Talk haben auch die Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag Sahra Wagenknecht und die Tagesschau-Legende Dagmar Berghoff. Wie der FC St. Pauli zu einem Verein der Herzen in Hamburg wurde, erzählt Präsident Oke Göttlich. Beispielsweise betreibt der Verein auf dem Stadion-gelände einen eigenen Kindergarten. Auf ein Wiedersehen auf der Bühne freut sich Lilo Wanders mit Prof. Dr. Hartmut Porst. Vor einigen Jahren war er Gast in ihrer Kult-Sendung „Wa(h)re Liebe“. Diesmal geht es darum: Warum gehen Männer mit ihren Problemen nicht so gerne zum Arzt?

Die Veranstaltung ist fast ausverkauft. Wer allerdings ganz schnell ist: Es gibt nur noch sehr wenige Restkarten.(hk)

Einige wenige Tickets für den MOZ-Talk gibt es in der MOZ-Geschäftsstelle in der Paul-Feldner-Straße 13 und an der Kasse im Kleist Forum