60 mündliche Verwarnungen im Jahr 2018

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Durch den frühlingshaften Winter haben die 23 Spielplätze in städtischer Hand schon jetzt wieder Hochkonjunktur. Damit sich dort jeder an Recht und Ordnung hält, lässt die Stadt sie regelmäßig kontrollieren, wie Rathaussprecherin Caroline Haitsch-Berg auf Anfrage mitteilt. Die Spielplätze würden während der Dienstzeiten der Mitarbeiter des Außen- und Ermittlungsdienstes – die Kernzeiten liegen in der Regel zwischen 9 und 14 Uhr, dienstags und donnerstags länger – sowie an einsatzspezifisch festgelegten Abenden und in den wärmeren Monaten auch an Wochenenden kontrolliert. Abends und am Wochenende sei außerdem ein beauftragter Wachschutz unterwegs.

„Zurzeit beschäftigen wir zwei Außendienstmitarbeiter. Eine dritte Stelle ist vakant“, sagt Caroline Haitsch-Berg. Der Sicherheitsdienst sei in Hegermühle und Vorstadt ganzjährig von 18 bis 0 Uhr unterwegs, im restlichen Stadtgebiet von Ostermontag bis zum Ende der Herbstferien täglich von 20 Uhr bis Mitternacht. Die Kontrolleure sollen schauen, ob sich jedermann an die Nutzungszeiten von 8 bis 20 Uhr hält, und an die Verhaltensregeln, die die Stadt in ihrer Spielplatzsatzung 2017 festgelegt hat. Eine neue Fassung mit kleineren redaktionellen Änderungen haben die Stadtverordneten kürzlich einstimmig verabschiedet. Demnach ist es unter anderem verboten, Feuer anzuzünden, Musik in störender Lautstärke abzuspielen, Alkohol zu konsumieren, zu rauchen und Hunde mitzuführen. Wer in schwerwiegender Weise gegen die Satzung verstößt, gegen den kann ein Platzverweis ausgesprochen werden. Ordnungswidrigkeiten wie die Genannten können mit einer Geldbuße in Höhe von 5 bis 1000 Euro geahndet werden.

Mögliche Einnahmen spielten für die Stadt aber nur „eine untergeordnete Rolle“, sagt Caroline Haitsch-Berg. „Uns ist es wichtig, dass man sich satzungsgemäß verhält. Die Erfahrung zeigt, dass mündliche Verwarnungen meist bereits Wirkung zeigten.“ Im vergangenen Jahr habe es davon etwa 60 gegeben, außerdem eine schriftliche Verwarnung. Platzverweise würden vom Wachschutz erteilt, hierzu gebe es nur wöchentliche Berichte, keine Ganzjahres-Statistik. Da die Spielplätze nicht ständig überwacht werden können, hoffe die Stadt auf aufmerksame Anwohner, die im Falle eines Verstoßes diesen melden und bereit sind, als Zeugen auszusagen, sagt die Stadtsprecherin.(mst)