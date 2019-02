Kleine Helden lernen erste Hilfe

Larissa Benz

Tauche (MOZ) Das Projekt „Jeder kann ein Held sein“ zeigt Grundschülern in ländlichen Regionen Erste-Hilfe-Kenntnisse. In den vergangenen drei Tagen machten die Ehrenamtlichen zum ersten Mal an der Ludwig-Leichhardt-Grundschule Tauche Halt.

Jasmin Kantz hält die golden glänzende Decke hoch: „Die verwendet man zum Beispiel, wenn man einen Patienten aus dem Wasser birgt“, erklärt sie der Runde Taucher Drittklässler, die um sie herum steht. Die junge Frau ist Auszubildende beim Rettungsdienst des Landkreises Oder-Spree und wurde, wie auch ihre Kollegen von der Feuerwehr, vom Verein Pépinière für das Projekt „Jeder kann ein Held sein“ angefragt.

Der Verein mit Sitz in Frankfurt (Oder) besteht aus Ehrenamtlichen, die an Grundschulen in ländlichen Regionen Brandenburgs Erste-Hilfe-Kenntnisse vermitteln wollen. Das Projekt hielt zum ersten Mal an der Ludwig-Leichhardt-Grundschule in Tauche.

„Wir wollen damit erreichen, dass Erste Hilfe schon vor der 7. Klasse Bestandteil des Unterrichts wird“, betont der stellvertretende Vorsitzende Konrad Bohm. Ziel sei, dass sich die erworbenen Kenntnisse bis zum Erwachsenenalter durch Wiederholungen weiter verfestigen. Studien hätten gezeigt, dass nur etwa 20 bis 30 Prozent der Bevölkerung in der Lage seien, erste Hilfe zu leisten. Neben „Jeder kann ein Held sein“ für Grundschüler bietet der Verein auch für Menschen mit Förder- und Integrationsbedarf spezielle Erste-Hilfe-Kurse an.

An zwei einführenden Theorietagen erlangen die Schüler von den Ehrenamtlichen Kenntnisse etwa zur Reanimation, zu Verbänden und der stabilen Seitenlage. Auch Themen wie gesund leben und der Gebrauch/Missbrauch von Notrufnummern stehen auf dem Stundenplan.

Am letzten Tag sind dann die Feuerwehr aus Tauche und Mitglieder des Rettungsdienstes an der Schule zu Gast. An verschiedenen Stationen wird unter anderem am Rettungswagen die Arbeit der Einsatzkräfte demonstriert.

„Das Schöne ist, dass den Kindern damit die Angst genommen wird, wenn der Rettungswagen mal an die Schule kommen muss“, sagt Alexander Reichert vom Rettungsdienst in Bad Saarow. Er demonstriert den Grundschülern unter anderem einen Tragestuhl, mit dem Patienten transportiert werden, die nicht gehfähig sind.

„Mir hat es am meisten Spaß gemacht, die Trage auszuprobieren, erzählt Tim (8). Sein Papa sei beim Rettungsdienst und ist an diesem Tag auch an der Grundschule vor Ort.

Die Lehrer der Schule sind an den drei Tagen immer dabei und für die Ehrenamtler ansprechbar. „Uns ist es wichtig, dass die Schüler Grundlagen in der Ersten Hilfe besitzen und wissen, wie man Mitschülern im Notfall hilft“, sagt Lehrerin Frauke Jansen. Auch dass die Kinder wichtige Notrufnummern kennen, sei den Lehrern ein Anliegen.

Für den Taucher Ortswehrführer Ronny Quartier geht es mit der Präsenz an den Schulen auch darum, den Kindern die Feuerwehr im Ort näher zu bringen: „Wir brauchen immer Nachwuchs“, sagt er. Schon ab acht Jahren könne man in Tauche bei der Jugendfeuerwehr mitmachen. Er zeigt den Kindern mit seinem Kollegen Max Grasme unter anderem, wie schwer ein Atemschutzgerät ist: „Das kann bis zu 38 Kilo wiegen“, sagt Quartier.

Am Ende des dreitägigen Projekts erhalten die Teilnehmer ein Helden-Zertifikat. Die Augen glänzen, als die Erst- bis Sechstklässler dieses entgegennehmen. „Mir hat eigentlich alles gut gefallen“, sagt Anna Lena (10) aus der vierten Klasse. Sie fühle sich sicherer, etwa was das Verband anlegen angehe.

Paula Dahmen betreute eine vierte Klasse der Schule. Die 20-Jährige ist Medizinstudentin an der Berliner Charité und seit vergangenem Herbst im Verein als Ehrenamtliche aktiv: „Ich habe selbst gemerkt, dass ich nach meinem Führerschein nicht mehr so viel von der Ersten Hilfe wusste“, erzählt sie.

Ihr als Medizinstudentin sei es deshalb ein Anliegen, Kindern schon früh erste Kenntnisse beizubringen. Sie ist nicht nur während der Semesterferien an den Schulen: „Die Uni ermöglicht es auch, dass man mal während der Vorlesungszeit unterwegs ist“, sagt sie. Ihr sei es generell wichtig, sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich zu betätigen.

Die Kinder sind zum Schluss so begeistert von ihrer „Heldenmacherin“, dass sie Autogramme von der 20-Jährigen sammeln.