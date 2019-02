Pro Velten kandidiert erstmals für Kreistag

Roland Becker

Velten (MOZ) Pro Velten wird bei der Kommunalwahl am 26. Mai erstmals für den Kreistag kandidieren. Das beschlossen die Mitglieder der Wählervereinigung bei ihrer Versammlung am Mittwochabend. Ihren Schwerpunkt will Pro Velten aber weiterhin auf die Arbeit im Veltener Stadtparlament legen. Für die Wahl wird die Wählervereinigung mit 19 Kandidaten antreten. Für den Kreistag wurden im Wahlkreis II fünf Bewerber nominiert. Zum Spitzenkandidaten für beide Listen wählten die 31 Mitglieder jeweils Marcel Siegert, auf Platz Zwei wurde jeweils Susanne Mihatsch gewählt. Bei der Wahl der Stadtverordnetenversammlung 2014 hatte Pro Velten als Newcomer rund 42 Prozent der Stimmen erhalten.