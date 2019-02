Unter einem Dach

Eins von sieben historischen Gebäuden: Die Dachbinder werden auf das Eckhaus (Haus 1) montiert, in dem in der Ferdinandstraße Studenten- und in der Gubener Straße private Wohnungen entstehen. © Foto: Heinz Köhler

Lisa Mahlke

Frankfurt (MOZ) In die Ferdinandshöfe kommt Bewegung. Das Areal, auf dem Wohnungen, Studentenappartements und eine Pizzeria entstehen sollen, wird noch in diesem Quartal Richtfest feiern. Geplant war das eigentlich für 2018. Im kommenden Jahr sollen die Häuser bezugsfertig sein.

Am Kran werden die letzten hölzernen, dreieckigen Dachbinder nach oben gezogen. Langsam bekommt Haus 1 in der Ferdinandstraße ein spitzes Dach. Im Haus gegenüber bilden die neu eingebauten Fenster einen Kontrast zu den alten Fassaden. „Der Rohbau der historischen Gebäude ist fertig“, erklärt Bauherr Steven Uckermann. Sieben an der Zahl sind es, an der Ferdinand- und Gubener Straße sowie auf dem Hof. Haus 8 ist ein Neubau an der Ferdinandstraße. Die Baugrube dafür ist nun fertig, die Arbeiten an der Bodenplatte haben begonnen.

Entstehen sollen auf den Ferdinandshöfen sogenannte Variowohnungen, also kleine, bezahlbare Wohnungen, die barrierefrei und generationengerecht sind und nach Bedarf umgenutzt werden können. Erst einmal ziehen dort aber Studierende ein. Zusammen mit den Mietern, die die privaten, ebenfalls barrierefreien Wohnungen beziehen, wird somit auf den Höfen Platz für 150 bis 160 Menschen sein. Das 10-Millionen-Bauprojekt wird zum Teil mit Bundesmitteln und zum Teil mit städtischen Mitteln gefördert.

„Bisher liegen wir noch im Budget“, sagt Investor Uckermann. Auch am Plan, Mitte 2020 den Einzug der Studierenden und der privaten Mieter zu ermöglichen, hält er fest. Nur das Richtfest wurde verschoben. War es ursprünglich schon für 2018 geplant, soll es nun im ersten Quartal dieses Jahres stattfinden. Etwa 30 Handwerker sind momentan auf der Baustelle am Werk, um diesen Plan einhalten zu können.

Das Kesselhaus im Herzen der Ferdinandhöfe soll ein Restaurant werden. Interessenten gebe es, sagt Uckermann. Aber er hat auch konkrete Vorstellungen: „Ich will hier eigentlich eine Pizzeria, weil man den Riesenschornstein für einen Pizzaofen nutzen kann.“ Junge Menschen sollen auf den Höfen zusammenkommen, deshalb kann er sich ein teures Restaurant nicht vorstellen. Ihm schweben Pizzen im Preissegment von vier bis fünf Euro vor.

Die Pizza soll man dann unter anderem auf den „Chillterrassen“ am oberen Ferdinandsberg essen können. Dort oben entstehen wieder Parkplätze und im Böschungsbereich, wo einst ein Haus stand, eben auch Terrassen. Platz für gemeinsame Aktivitäten werden die Studierenden auch auf 500 Quadratmetern Gemeinschaftsfläche haben. Sie werden sich an der Viadrina mit ihren Ideen bewerben können, um die Räume dann, ohne Miete zahlen zu müssen, zu nutzen.

Wie schon vor einem dreiviertel Jahr angekündigt, soll es bald möglich sein, sich das gesamte geplante Areal dreidimensional im Internet anzuschauen. „Man kann dann auf das Haus und das Geschoss klicken“, erklärt Uckermann. Interessenten werden so die Möglichkeit haben, virtuell durch die Appartements zu gehen, bis beispielsweise ins Badezimmer. Bis zum Richtfest habe die Werbeagentur noch Zeit für die Umsetzung.