Der See läuft leer, das Maß ist voll

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Elf Strausberger haben am vergangenen Sonnabend zur Rettung des Straussees einen Verein gegründet. Zwei Vorstandsmitglieder gaben am Dienstag einen offenen Brief bei Bürgermeisterin Elke Stadeler ab.

Vorsitzender Frank Weber und Vorstandsmitglied Kerstin Behlau vom am 23. Februar gegründeten Verein „Bürgerinitiative zur Rettung des Straussees“ haben am Dienstag einen dreiseitigen offenen Brief an Bürgermeisterin Elke Stadeler übergeben. Außer ihnen gehören der Strausberger Rechtsanwalt Jens Mader und der Betreiber der Facebook-Seite „Rettet unseren Straussee“, Frederick Kunze, zum Vorstand. Fett gedruckt steht im Brief: „Der See läuft weiter – sogar im Winter – leer, für uns ist das Maß endgültig voll!“ In der Präambel der Satzung heißt es: „Der sehr Besorgnis erregende Zustand des Straussees kann nach Überzeugung des Vereins nicht mehr tatenlos hingenommen werden.“ Der Verein will aktiv die wissenschaftliche Aufklärung aller Ursachen des dramatischen Wasserverlustes befördern und dadurch dazu beitragen, unverzüglich wirksame Gegenmaßnahmen zu ergreifen. In der Formulierung des Vereinszwecks haben die Gründungsmitglieder auch die Verbesserung der Bürgerinformation und Dokumentation aller Daten und Themen rund um den Straussee aufgenommen.

In ihrem offenen Brief erinnern die Vereinsmitglieder an das erste Gutachten von 2009 und diverse Beschlüsse: „Bei der Suche nach den wahren Ursachen bzw. Verursachern des sinkenden Wasserpegels, geschweige denn bei der Einleitung sinnvoller Gegenmaßnahmen, hat uns all das nicht einen einzigen sichtbaren Schritt vorangebracht.“ Stattdessen würde nun für 200 000 Euro ein erneutes Gutachten in Auftrag gegeben, statt die eindeutigen Empfehlungen des Ersten in die Tat umzusetzen. Denn dort habe bereits die Empfehlung gestanden, „den Einfluss der Trinkwasserförderung in den Wasserwerken Straussee und Bötzsee“ zu untersuchen. Auch, dass eine detaillierte Ursachenanalyse der Wasserstandsentwicklung erst notwendig werde, „wenn kein hinreichender Einfluss der größeren Grundwasserentnahmen auf den Seewasserstand nachgewiesen werden konnte“. Nunmehr zehn Jahre nach dieser Feststellung sei noch immer nichts unternommen worden. Deshalb habe sich der Verein gegründet und frage jetzt detailliert nach.

Die elf Fragen, die dann im offenen Brief folgen, richten sich auf den Wasserverband Strausberg-Erkner. Bürgermeisterin Elke Stadeler wird angehalten, verbindliche Antworten auf die Fragen einzufordern. Sie drehen sich einerseits um die Grundwasserentnahme des 2014 in Betrieb genommenen Wasserwerks Spitzmühle und dessen Auswirkungen auf den Grundwasserspiegel, die Verteilung der Fördermengen auf die Wasserwerke und Brunnen und deren Tiefe. Andererseits wird nach vertraglichen Verpflichtungen für den Verkauf von Trinkwasser außerhalb des Verbandsgebietes gefragt.

Elke Stadeler reagierte positiv: „Es ist begrüßenswert und der richtige Ansatz, dass sich Strausberger für einen guten Zweck zusammentun und sich öffentlich – auch außerhalb der sozialen Medien – erklären“, schrieb sie auf Anfrage der MOZ. „Deshalb werde ich mich für die Beantwortung der Fragen durch den WSE stark machen. Ich habe sie direkt weitergeleitet und werde auf Antworten drängen. Sollte der WSE trotz allem bis Ende März 2019 keine Auskunft erteilen, werden wir den Landrat um Unterstützung bitten. Immerhin ist der Landkreis Märkisch-Oderland die Aufsichtsbehörde des Zweckverbandes.“