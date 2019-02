René Spitzer

12 Beim TSV Lindenberg wurde mit dem 12. Japanischen Turnier der Abteilung Ju-Jutsu eine Tradition fortgesetzt. 45 Kinder aus sechs Brandenburger Vereinen und einem Berliner Verein konnten sich – oft zum ersten Mal – im Ju-Jutsu-Fighting miteinander messen.

Organisator René Spitzer hatte ganze Arbeit geleistet. Mit einem Showkampf der Bundeskaderathleten zur Eröffnung und einem Auftritt der Diamonds Cheerleader vor der Siegerehrung wurde ein reichhaltiges Rahmenprogramm geboten.

Vorab ehrte der Verein einige Helfer und Trainer für ihre jahrelange Unterstützung, darunter Thomas Nofz, Ingo Weber, Maik Heydeck und Michael Graske.

In den Altersklassen U 8 bis U 14 traten die Athleten auf zwei Tatamis gegeneinander an. Es wurde fair gekämpft. Die Lindenberger Vereinskids konnten sich über zwei Gold-, vier Silber- und vier Bronzemedaillen freuen. Drei der Breitensportler haben sich dazu entschlossen, zukünftig am Wettkampftraining des TSV Lindenberg bei Olaf Werner teilzunehmen.