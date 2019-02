EBV Vierter in der Meisterrunde

Manfred Borchert

Eisenhüttenstadt Die U-14-Basketballer des EBV 1971 haben in der Oberliga ein Spiel gegen den Gastgeber Mahlower SV mit 78:57 (44:24) gewonnen und gegen den favorisierten Lok Bernau 59:74 (31:42) verloren. Damit sind die Eisenhüttenstädter in der Meisterrunde Vierter.

Zuerst mussten die Oderstädter gegen Spitzenreiter Lok Bernau spielen. Die hohe Hinspiel-Niederlage sollte vergessen sein. Der EBV konnte sich in seiner stärksten Formation präsentieren. Das Zusammenspiel zwischen Aufbauspieler Adrian Schubel und seinen Mitspielern klappte hervorragend. Die Bernauer spielten eine Ganzfeldpresse, diese aber nicht so konsequent und intensiv wie im Hinspiel. Es taten sich offensiv für den EBV Lücken und Anspielpunkte auf, so dass eine Vielzahl von schnellen Angriffen initiiert werden konnte. Dabei taten sich besonders Jeremy Kohnert (11 Punkte), Nico Schulpig und Sandro Lay (27 Punkte) hervor. Das schmeckte den Bernauern nicht besonders. Im zweiten Viertel ging der EBV sogar einmal mit 29:28 in Führung. Danach packte jedoch Bernau mit einem 14:6-Lauf ordentlich zu. Zur Halbzeit lag der EBV, auf Grund einer sehr guten Defensive, mit nur elf Punkten zurück (31:42).

Nach der Pause erhöhte Bernau offensiv den Druck, konnte sich aber nicht entscheidend absetzen. Die Eisenhüttenstädter hielten dagegen. Der Favorit ließ im vierten Viertel das Spiel mit einem 8:0-Run ausklingen.

Der EBV wusste, dass Bernau auch an diesem Tag nicht zu schlagen war, zumal danach noch der Gastgeber auf die Stahlstädter wartete. Fast alle Spieler riefen ihre Leistung ab, so auch Dominik Reger, Jamie Hennlein, Georg Jorkisch und Arian Schneider. Bernau war mit 74:59 der verdiente Sieger.

EBV-Trainer Steffen Schneider: „Wir konnten uns dank der Rückkehrer Sandro Lay und Jeremy Kohnert wesentlich besser als im Hinspiel präsentieren. Meine Mannschaft hat gezeigt, dass sie nicht so einfach die Punkte verschenkt. Der Einsatz und die Moral waren gegen Bernau über das ganze Spiel hinweg gut. Wenn wir es trainieren und im Spiel anwenden, am gegnerischen Korb noch effektiver zu werden, sind wir einen großen Schritt weiter.“

Gleich danach spielte der EBV gegen den Gastgeber. Das Hinspiel hatte der EBV mit 76:40 gewonnen. Die Gäste begannen defensiv sehr konzentriert und legten einen 21:10-Start nach zehn Minuten hin. An diesen Punkten beteiligten sich vier Spieler. Im zweiten Viertel zeigte der EBV weiterhin sehr guten Einsatz. Der Trainer konnte allen Spielern genug Spielzeit geben, ohne das ein Qualitätsverlust eintrat. Zur Pause ging es mit 44:24 in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel spürten besonders Adrian Schubel und Sandro Lay ihre beiden Spiele vom Vortag in der höheren Altersklasse U 16. Trotz dieser Belastung erspielte sich das Team weitere gute Möglichkeiten. Steffen Schneider gab der zweiten Garnitur wiederum viel Spielzeit. Die Mahlower erkämpften sich im dritten Viertel einen 19:14-Achtungserfolg.

Das vierte Viertel gehörte wieder ganz dem EBV. Innerhalb weniger Minuten stellte das Team mit einem 12:2-Run die Weichen auf Sieg. Ein 19:14 in diesen zehn Minuten und ein ungefährdeter 78:57-Sieg für die Oderstädter ließ die Spieler mit erhobenem Haupt nach Hause fahren. Auch Georg Jorkisch, Luis Weber und Jeremy Kohnert setzten positive Akzente. Topscorer wurden einmal mehr der konditionell bärenstarke Sandro Lay mit 29 Punkten und der Filigrantechniker Adrian Schubel mit 27 Punkten.