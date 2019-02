Red Cocks feiern Doppelsieg am Heimspieltag

Christin Zühlke

Frankfurt (Oder) Den 11. Spieltag in der Landesliga Süd schlossen die Volleyballerinnen des 1. ASC Frankfurt Red Cocks vor heimischem Publikum mit zwei Siegen ab. Sie sammelten gegen Asahi Spremberg I und den SV Energie Cottbus IV fünf wichtige Punkte für die Tabelle.

In der ersten Begegnung des Tages besiegten die Spielerinnen des Asahi Spremberg I ihre Gegnerinnen aus Cottbus mit 3:0 (29:27; 25:19; 25:20).

Im zweiten Spiel – Red Cocks gegen Asahi Spremberg I – hatten die Gastgeberinnen gleich im ersten Satz mit Startschwierigkeiten zu kämpfen und mussten diesen trotz einiger starker Spielaktionen verloren geben (19:25). Davon ließen sich die Frankfurterinnen nicht entmutigen und kämpften sich entschieden ins Spiel zurück – mit Erfolg, denn den zweiten Satz konnten sie knapp für sich entscheiden (25:23). Es stand 1:1.

Auch im dritten Satz dieser Partie gingen die Red Cocks immer wieder in Führung und setzten sich mit starken Spielzügen und guten Aufschlagserien am Ende mit 26:24 gegen den Asahi Spremberg I durch. Doch im vierten Satz machten sich die langen Ballwechsel langsam bemerkbar. Trotz eigener guter Aktionen und starken Angriffen mussten sich die Frankfurterinnen angesichts der effektiven und taktischen Spielzüge der Gegnerinnen aus der Lausitz mit 19:25 geschlagen geben. In den entscheidenden fünften Satz gingen die Red Cocks hochmotiviert, diesen für sich zu entscheiden. Sie starteten mit starken Angriffen und guten Aufschlägen. Schon beim Seitenwechsel und dem achten Punkt führten die Frankfurterinnen deutlich. Letztlich gewannen sie diesen Satz mit 15:6 und konnten damit ihren ersten 3:2-Sieg dieser Saison verzeichnen und zwei wichtige Punkte sammeln.

Das dritte Spiel gegen Energie Cottbus IV startete etwas holprig, aber schnell fassten sich die Volleyballerinnen der Heimmannschaft wieder und erreichten einen deutlichen Vorsprung. Dieser war für die jungen Gegnerinnen nicht mehr aufzuholen. Die Red Cocks gewannen deutlich mit 25:10. Auch im zweiten und dritten Satz zeigten die Frankfurterinnen mit effizienten Spielzügen ihre Stärken (25:15; 25:13).

Das Spiel endete mit einem klaren 3:0-Sieg und brachte den Gastgeberinnen drei weitere Punkte für die Tabelle ein, in der sie ihren sechsten Platz festigten.