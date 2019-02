Edgar Nemschok

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Das Spitzenspiel der Handball-Verbandsliga Süd zwischen der OSG Fredersdorf-Vogelsdorf und HSG Schlaubetal-Odervorland endete mit 24:24. Die Glücklicheren waren die Gastgeber.

Es war das Spiel des Tabellenvierten gegen den Dritten. Für beide Teams geht es längst nicht mehr darum, noch die Meisterschaft zu holen. Der Abstand zu den Führenden der Tabelle, BSV GW Finsterwalde und TSG Lübbenau II, ist inzwischen zu groß geworden.

Beide Mannschaften gingen sehr nervös in die Partie. Zahlreiche technische Fehler führten auf beiden Seiten immer wieder zu leichten Ballverlusten. Es lag aber auch daran, dass in der Tiecksporthalle von Fredersdorf nicht mit Harz gespielt werden darf. Für Handballer, die das gewohnt sind, natürlich eine riesige Umstellung.

Die Partie begann ausgeglichen. Nach dem 3:1 für die Gäste konnte die OSG zum 3:3 ausgleichen. Beide Torhüter, Jakub Wamka von der HSG wie auch Christian Szameit von der OSG, konnten einige Bälle entschärfen und steigerten sich auch im weiteren Verlauf des Spiels.

Nach dem zwischenzeitlichen 5:5, nach zwölf Minuten Spielzeit, setzten sich die Schlaubetaler über 7:5 bis zum 10:6 in der 18. Minute ab. Die Gastgeber kamen irgendwie nicht richtig in die Partie. Angriffe wurden nicht konsequent zu Ende gespielt und immer wieder gab es Fehler. Dazu kam, dass Maik Schöps von der OSG nicht seinen besten Tag erwischt hatte. Die Schlaubetaler blieben vor allem durch die daraus resultierenden Tempogegenstöße erfolgreich. Matthias Stalla und Rechtsaußen Paskal Korau kamen immer wieder zu verhältnismäßig leichten Toren.

Aber die OSG-Männer kämpften sich wieder heran und nachdem sie schon mit 6:10 im Rückstand lagen, konnten sie bis zur Pause auf 11:12 verkürzen.

Den besseren Start in die zweite Halbzeit hatten die Gäste. Vor allem in dieser Phase zeigte sich, dass sie auch körperlich einige Vorteile mitbrachten. Der baumlange Mateusz Krzyzanowski warf seine Mannschaft mit 15:11 in Front. Schlaubetal blieb vorn und zog bis zur 41. Minute bis auf 19:13 davon.

Die Schlussphase der Partie lässt sich ganz einfach zusammenfassen: Die OSG wurde besser und der Gast immer schlechter. Spätestens nach dem 19:19 durch Maik Schöps und erst recht nach dem 22:21-Führungsterffer, erneut durch Schöps, waren die Gastgeber wieder gut dabei und hatten es sogar in der Hand, das Spiel für sich zu entscheiden. Aber es folgten zwei leichte Fehler innerhalb einer Spielminute und schon lag der Gast wieder mit 24:22 in Führung. OSG-Trainer Florian Deja sagte nach dem Spiel: „Als Trainer weiß man überhaupt nicht, was man da machen soll.“ Christian Bernicke und Sascha Dittrich gelangen tatsächlich noch der Ausgleich. Und wirklich Glück hatten die Fredersdorfer, als Mateusz Krzyzanowski im letzten Angriff nur die Querlatte des Fredersorfer Gehäuses traf.

Beide Trainer begannen ihr Fazit zum Spiel mit dem Satz: „Wir haben heute einfach zu viele Fehler gemacht.“ Und während Schlaubetals Trainer Michael Stalla von einem Punktverlust sprach, konnte Florian Deja tief durchatmen „Ich glaube, wir müssen heute mit dem Remis zufrieden sein.“

Für die Männer der OSG kommt es jetzt richtig dick. Sie müssen am Sonnabend zum Tabellenführer BSV Grün-Weiß Finsterwalde. Spielbeginn ist um 18 Uhr.