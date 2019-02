Seelower Talente trumpfen mächtig auf

MOZ

Neuhardenberg Mit einem Seelower Dreifach-Triumph bei den Schülern B endete das Tischtennis-Kreisranglistenturnier des Fachverbandes Märkisch-Oderland in der Sporthalle der Neuhardenberger Grundschule. Es gewann Frederik Steinmann vor seinen beiden Teamkollegen Ben Hartmann und Jano Schulz. Auf dem undankbaren vierten Rang landete Paul Buschmann von Blau-Weiß Eggersdorf.

Zunächst wurden jedoch in zwei Vorrundengruppen die sechs Akteure, die in einer Finalrunde den Sieg unter sich ausmachten, ermittelt. In der Staffel A blieb der spätere Sieger Frederik Steimann ungeschlagen, zog als Gruppenerster in die Endrunde ein. Vereinskamerad Jano Schulz als Zweiter und Paul Dinter von Blau-Weiß Eggersdorf als Dritter der Gruppe gelang ebenfalls der Sprung ins Finale. Auf der Strecke blieben indes der Eggersdorfer Ole Goebel sowie Lenny Ziegler vom MTV Hohenwutzen.

In der Gruppe B hievten sich als Gruppenerster der Seelower Ben Hartmann, der Zweitplatzierte Paul Buschmann (Eggersdorf) und Hohenwutzens Leonas Fritsche ins Finale. Vorzeitig die Segel streichen musste der Eggersdorfer Anton Wille.

Die Finalrunde avancierte zur Bühne der Victorianer aus Seelow. Allen voran Frederik Steinmann, der sich mit fünf Erfolgen und 15:3-Sätzen den Platz an der Sonne erspielte. Mit Ben Hartmann, der nur eine Niederlage quittieren musste, sowie Jano Schulz mit zwei Verlustpartien erklommen zwei weitere Victorianer das Siegerpodest. Auf den weiteren Rängen folgten die Eggersdorfer Paul Buschmann und Paul Dinter sowie Hohenwutzens Leonas Fritsche.