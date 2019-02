Edgar Nemschok

Wriezen (MOZ) Beim MC Wriezen wird derzeit fleißig gearbeitet, denn der Jahreshöhepunkt rückt immer näher. Erste Einsätze an der Moto-Cross-Strecke haben die Mitglieder des MC Wriezen bereits absolviert. Zum 87. Mal wird es am 1. Mai in den Silberbergen Moto-Cross geben.

Auch in diesem Jahr werden Quads mit an den Start gehen. Im Rahmen der Deutschen Meisterschaft kommen die besten Piloten nach Wriezen. Geplant sind weiterhin Läufe um die Landesmeisterschaft von Berlin-Brandenburg in der Klasse MX1 für Motorräder. Es geht auch um Punkte der Landesmeiterschaft der Senioren 45 Plus.