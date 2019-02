Derby-Sieg der Angermünderinnen

Carola Voigt

Schwedt (MOZ) Ein Derby ist und bleibt etwas Besonderes. In der Handball-Brandenburgliga trafen die weibliche A-Jugend der SSV PCK Schwedt und des HC Angermünde mit etwas Wehmut ein letztes Mal aufeinander, bevor sie nach Saisonende auseinander gehen. Mit 24:18 verbuchte der HCA das bessere Ende für sich.

Die Dreiklang-Sporthalle in Schwedt war mit Zuschauern gut gefüllt. Viele Schwedter wollten ihre Mädels beim letzten Heimspiel unterstützen (zwei Auswärtsspiele folgen noch), aber ein Drittel der Sitzbänke war auch mit Angermünder Anhängern besetzt. Es war also alles für ein spannendes Handballmatch angerichtet. Das Hinspiel gewann der HCA hauchdünn mit 21:20.

„Motivieren musste ich an diesem Tag keine meiner Mädels. Ich sprach nur ganz leise die Bitte aus: seid füreinander da, kämpft und zeigt euch als Team“, erzählte HCA-Coach Thomas Branding. „Dann packten auch mich die Emotionen. Mit einem Mal wurde mir klar, dass auch meine tolle Zeit mit den Mädels bald zu Ende geht“, gestand er traurig. Auf SSV-Seite war man sehr fokussiert, kein Lächeln war zu sehen. Sie hatte sich definitiv vorgenommen, sich für die Hinspielniederlage zu revanchieren.

Und so gingen die Schwedterinnen auch in Führung, der HCA glich aus. Dieser Wechsel dauerte tatsächlich bis zur 28. Minute, da stand es 10:10. Jetzt legte der HCA wieder zum 11:10 vor und schaffte gleich danach noch die erste Zwei-Tore-Führung der Partie (10:12), aber den SSV-Mädels gelang noch der 11:12-Anschlusstreffer.

„Wir trafen in der Breite, hatten speziell Auslösehandlungen trainiert, unser Rückraum war umgebaut – Lea Nedlin links Außen, Melina Beutler daneben, Kira Winands Mitte, Elisa Branding mit Lena Hoffmann rechts und Anna Klan am Kreis. Endlich war ich in der Lage, dass komplette Team in jeder Hinsicht zu tauschen,“, freute sich Branding zum Pausenpfiff. „Natürlich kann man die Schwedter Dauerbrenner Olivia Bresinske, Anne Schwandtke, Manja Stobke und Michelle Lindner nicht immer stoppen, aber es fiel ihnen derart schwer, Tore zu erzielen und ständig in der Abwehr die rotierenden Angreifer abzuwehren, dass sie diesem Abnutzungskampf Tribut zollen mussten. Hinzu kam, dass im HCA-Tor eine fantastisch aufgelegte Lea Trenn stand, die mit vielen Paraden glänzte.

Die ersten fünf Minuten des zweiten Durchgangs gehörten dann den Gästen. Aus dem 11:12 wurde bis zur 37. Minute ein 11:15. Schwedt rannte an, fand aber kaum Mittel, um das Abwehr-Bollwerk zu durchbrechen. Auf HCA-Seite schloss die schnellste Spielerin, Lea Nedlin, eiskalt ab, Lena Hoffmann brach im Eins-zu-Eins-Duell durch oder die wurfgewaltigen Elisa Branding und Melina Beutler zogen aus der zweiten Reihe ab. Kira Winands agierte mit platzierten Schlagwürfen aus der Mitte – jede Spielerin fand ihr Mittel, egal ob am Kreis oder Außen – die Mannschaft glaubte an das, was sie tat. Handlungsschnell mit Überzeugung wurde in der Abwehr geackert. Die Einwechslungen brachten keinen Bruch. Der SSV ging nach und nach die Puste aus. Sie verzweifelte fast, doch Michelle Lindner verkürzte in der 50. Minute nochmals bis auf zwei Tore (17:19). Danach folgte ein Fünf-Tore-Lauf der Gäste, die schließlich mit 24:18 gewannen.

Am Ende war die Halle sehr still. Hatte im Hinspiel noch die glücklichere Mannschaft gewonnen, so war es dieses Mal die bessere. Der mitgereiste HCAAnhang, die Spielerinnen und der Trainer feierten einen tollen Moment. Beide Uckermark-Teams müssen schon jetzt von einer eher durchwachsenen Saison sprechen. Es bleibt der Wunsch bei Schwedt und Angermünde, die noch restlichen zwei Spiele erfolgreich zu absolvieren.

Silvia Lehmann, Schwedter Trainerin, resümierte aus SSV-Sicht: „Am Ende schmerzt gar nicht die Niederlage gegen den Ortsnachbarn Angermünde, sondern vielmehr die Tatsache, dass es in Zukunft keine Schwedter Mannschaft mehr geben wird. Seit der Bekanntgabe der Zusammenführung mit dem HCA sind einige Mädels doch recht verunsichert, wie es für sie mit ihrem Lieblingssport weitergeht, andere verlassen Schwedt wegen einer Ausbildung oder Studium. Für mich, die sehr viel Herzblut in diesen Verein gesteckt hat, ist es nun sehr schwer, Abschied zu nehmen.“ Viele Mitglieder im SSV-Verein haben mittlerweile ihre Einstellung zum Sport verändert und die Wichtigkeit auf andere Dinge im Leben gelegt.

Das A-Team möchte sich noch einmal ganz doll bei den Fans und Eltern für die jahrelange Unterstützung bedanken.