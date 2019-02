Drei JSV-Nachwuchsteams an grünen Tischen

Reiner Thümmel

Templin Beim abendlichen Punkt- und Freundschaftsspiel in Templin konnte sich der JSV-Tischtennis-Nachwuchs erfreulicherweise sehr gut in Szene setzen und überraschend klare Siege für sich verbuchen.

In der Landesliga Schüler waren Mahmoud El-Khatib und Arne Seelig ihren Gegnern diesmal deutlich überlegen. Sie blieben stets konzentriert und ließen sich auch vom etwas unkonventionellen Spielstil der Kontrahenten nicht aus dem Rhythmus bringen. Rio Sternkiker und Moritz Webert konnten ihr spannend und knapp verlaufendes Auftakt-Doppel durch viele gute Spielzüge für sich entscheiden. Dadurch brachten sie ihr Team schon frühzeitig in Führung.

In der ersten Einzel-Runde gelang Sternkiker ein hart umkämpfter Sieg gegen Dennis Herm. Im weiteren Verlauf legte auch Webert so nach und nach seine Nervosität ab, spielte immer sicherer und taktisch klüger. Dadurch erzielte er schließlich noch zwei weitere Siege. So konnte der JSV Schwedt am Ende einen klaren 10:3-Erfolg feiern.

Beim parallel laufenden Freundschaftsvergleich der beiden Vereine waren mit Omar El-Khatib, Lennard Zielke und Arved Schifter wieder die C-Schüler im Einsatz. Gegen die gleichaltrigen Gastgeber waren viele spannende und sehr knappe Spiele zu beobachten. Im Gegensatz zum letzten Freundschaftsspiel gegen den TTC Finow-Gewo hatten aber diesmal die JSV-Eleven das Glück und die Spielerfahrung auf ihrer Seite. So konnten sie sich trotz oftmals knappen Spielverlaufs in der entscheidenden Phase immer wieder durchsetzen und alle Spiele für sich entscheiden. Eine gute Vorbereitung für den nächsten Höhepunkt – die Vorrunden im Landespokal der B- und C-Schüler am kommenden Sonnabend.

Auch das Kreisliga-Team des JSV war am Wochenende in der zweite Spielrunde des Jahres beim ESV Angermünde zu Gast. Neben dem weiterhin verletzten Luca Dietrich musste der JSV Schwedt auch Michel Qualmann ersetzen. Für ihn sprang Danny Gottschalk ein. Er unterlag im Auftaktdoppel mit Till Urban gegen den ESV Prenzlau knapp im Entscheidungssatz, aber Marcel Thiel und Tarek Kienbaum konnten ausgleichen. Dann erwiesen sich jedoch die Prenzlauer als überlegene Mannschaft. Der Spitzenspieler Lukas Gottschalk kam weder gegen Kienbaum noch gegen Thiel ernsthaft in Gefahr und sowohl Urban als auch Gottschalk hatten zwar einige Chancen, konnten aber am Ende kein Einzel für sich entscheiden. Eine klare 3:8-Niederlage für die Oderstädter war das Resultat. Der Gastgeber Angermünde verfehlte nur knapp ein Remis gegen Templin (6:8). Da der ESV durch Spielerabgänge in der unteren Mannschaftshälfte nicht so stark besetzt war, räumte auch der JSV Schwedt der zweiten Reihe eine Chance ein. Pepe Müller, Nicole Masur, Thiel und Kienbaum schafften ein 7:7. Prenzlauer und Templin trennten sich 8:0. Gegen Templin gewannen die JSV-Spieler mit einiger Mühe 8:5. Der ESV Prenzlau setzte sich dann gegen den ESV Angermünde erwartungsgemäß deutlich mit 8:1 durch.

Die vorletzte Spielrunde findet am 31. März in Templin statt. Der ESV Prenzlau könnte den TTV Templin noch überholen, bedarf dafür allerdings der Schützenhilfe durch die Oderstädter. Entsprechend heiße Kämpfe sind also zu erwarten.