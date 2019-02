Merzer BV nach Auswärtssieg schon auf Platz 3

Manfred Büchholz

Gröditsch In der Regionalklasse Ostbrandenburg A der Billardkegler hat der Merzer BV beim BSC Gröditsch deutlich mit 1471:1240 gewonnen und schob sich dank der Schützenhilfe des SV Kieselwitz – 1355:1322 gegen den BC Altzauche – auf Platz 3.

Die Merzer entschieden fünf der sechs Duelle für sich. StephanThiele begann mit gutem Spiel und 248 Holz. Mathias Röpke-Scheuer ließ 222 folgen, 130 Zähler zur Halbzeit hätten noch mehr vermuten lassen. Thomas Henkel schrammte knapp an der 300 vorbei, seine 295 Holz waren am Ende die Tagesbestleistung. Christian Lehmann (247) und Manfred Eberwein (239) spielten solide, bauten den Vorsprungauf 363 Punkte aus. So reichten die 220 von Tony Krätzig trotz der 252 Zähler von Nico Pfersich, des besten Gröditschers, zum klaren Auswärstssieg.

Schlusslicht Rot-Weiß Friedland II gewann nach zuvor13 Niederlagen sein zweites Spiel in Folge. Bester Akteur beim 1359:1258 über Blau-Weiß Lubolz war Steve Dannacker mit 282 Holz. Stark auch BerndStusche (253) und Conrad-Michel Gorski (246).