Gold für Barnimer Schneehasen

Robert Zurawski

Wandlitz Sieben junge Barnimer Skisportler des WSV Wandlitz waren bei den Brandenburger Landesmeisterschaften im Skilanglauf erfolgreich, die in Seiffen/ Erzgebirge ausgetragen wurden. Bei perfekten Schneebedingungen holten die Barnimer Sportler 15 Landesmeistertitel und 18 Medaillen.

Gestartet wurden die Landesmeisterschaften mit dem Wettkampf im klassischen Stil. In der Altersklasse U 8 der Mädchen konnte sich Ella Hasler aus Marienwerder die Silbermedaille sichern. Bei den Jungen gewann Lucas Zurawski aus Wandlitz in der U 10. Bei den Mädchen konnte sich Martha Hasler (Marienwerder) die Goldmedaille vor Matilda Kramp (Wandlitz) sichern. Einen klaren Sieg über die drei Kilometer lange Strecke bei den Jungen der U 12 erzielte Tomte Suter aus Groß Schönebeck. Bei den Mädchen der Altersklasse U 14 holte Lilian Zurawski souverän den Landesmeistertitel. Bei den Jungen der U 14 blieb der erste Podestplatz ebenfalls in Wandlitz – Raphael Bleyer gewann über eine Strecke von fünf Kilometern.

Im Vielseitigkeitslauf ging der Landesmeistertitel an Ella Hasler. In der U 10 der Jungen siegte Lucas Zurawski, bei den Mädchen der U 10 holte sich Martha Hasler ihre zweite Goldmedaille, Silber ging an Matilda Kramp. Tomte Suter siegte in der U 12. In der hart umkämpften U 12 der Mädchen gewann Lilian Zurawski. Und auch der Wandlitzer Raphael Bleyer konnte bei den Jungen der U 14 den Landesmeistertitel holen.

Im freien Stil holte Lucas Zurawski (U 10) souverän seinen dritten Landesmeistertitel, ebenso wie Tomte Suter (U 12). Das dritte Gold erkämpfte Lilian Zurawski und Raphael Bleyer komplettierte das gute Abschneiden der Barnimer mit seiner dritten Goldmedaille.