Julian Stegemann

Eberswalde Sie haben es tatsächlich gepackt. Die Ü35-Herren von Preussen Eberswalde sind Hallenlandesmeister. Nach einem packenden Turnier siegte das Team von Frank Spieckermann im Finalspiel mit 4:2 gegen den FC Schwedt. Bei den Ü50 gab es den Vizemeistertitel.

Grundstein für den tolle Wettkampf der Gastgeber im Sportzentrum Eberswalde war unter anderem ein souveränes Auftreten in der Gruppenphase. Nach dem 2:0-Auftaktsieg gegen die SG Saarmund bezwangen die Eberswalder auch den VfB Hohenleipisch (2:0) und Blumenthal/Grabow (6:1) ohne Probleme. Im letzten Gruppenspiel ging es dann schon enger zu. Der FV Erkner schoss mit seinen gefühlt einzigen beiden Schüssen zwei Treffer und sorgte so dafür, dass die Preussen 1:2 in Rückstand geraten. Doch die Ü35 des Gastgebers kämpfte leidenschaftlich bis zum Schluss. Wenige Sekunden vor dem Abpfiff spitzelte ein Eberswalder das Leder mit der Pike über die Linie. Dank des 2:2 zogen die Barnimer als Tabellenführer ins Halbfinale ein. Zweiter wurde die SG Saarmund, die wegen des späten Eberswalder Treffers die ersehnte Tabellenführung verpasste. „Wir haben unser Minimalziel Halbfinale erreicht, müssen allerdings noch in der Chancenverwertung zulegen“, bilanzierte Preussen-Trainer Frank Spieckermann die Vorrunde.

In der Gruppe B war mit Einheit Zepernick ein weiterer Klub aus dem Barnim vertreten. Doch bei den Panketalern wollte es einfach nicht richtig laufen. Nach einem 0:0 zum Auftakt gegen Wacker Cottbus-Ströbitz setzte es nur noch Niederlagen. Letztendlich mussten die Zepernicker sich mit dem letzten Tabellenplatz der Gruppe abfinden. FC Schwedt und die Kicker aus Cottus-Ströbitz schafften es weiter ins Halbfinalticket.

In der Endrunde starteten die Eberswalder mit ihrem Auftaktspiel gegen Cottbus-Ströbitz. Ein ungefährdetes 4:1 sicherte den Einzug ins Finale. Und auch im spannenden und temporeichen Endspiel gegen den FC Schwedt war der Gastgeber effizienter und triumphierte mit 4:2 im heimischen Sportzentrum Westend.

In Borgsdorf wurden die Landesmeisterschaften der Ü 50 ausgetragen. Hier musste sich Preussen Eberswalde nur denkbar knapp dem SV Wacker Cottbus-Ströbitz geschlagen geben und wurden Vizemeister.