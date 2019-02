Das Ehrenamt in der Warteschleife

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Bürgermeister Frank Balzer hat beim diesjährigen Neujahrsempfang der Stadt mit einer Tradition gebrochen. Erstmals seit Jahren fand in diesem Rahmen nicht mehr die Würdigung der Ehrenamtler statt. In den kommenden Wochen soll im Rathaus eine Entscheidung dazu fallen.

„Es ist eine Variante in Vorbereitung“, erklärte Frank Eckert, Pressesprecher der Stadt Eisenhüttenstadt, in dieser Woche mit Blick auf die Auszeichnung von Ehrenamtlern. Wahrscheinlich Anfang März werde es Verabredungen dazu geben. Noch würden Gespräche im Rathaus laufen. Die Auszeichnung sei zwar aus dem Neujahrsempfang herausgenommen worden, gewürdigt würden die Ehrenamtler in diesem Jahr aber auf jeden Fall, versicherte der Pressesprecher. Inwiefern auch wieder Vorschläge von Privatpersonen und Vereinen dabei eine Rolle spielen, dazu gebe es noch Diskussionen.

Etwas überrascht waren viele beim diesjährigen Neujahrsempfang, dass der Programmpunkt der Ehrenamtsehrung dort fehlte. Denn der hat eine lange Tradition. Seit der Jahrtausendwende werden verdiente Ehrenamtler durch den Bürgermeister ausgezeichnet. Zunächst fand diese Veranstaltung am Rande des Stadtfestes im Rathaus statt. „Doch dann haben haben wir festgestellt, dass das Interesse etwas nachgelassen hat und haben mit dem Neujahrsempfang einen anderen Rahmen gewählt“, erinnert sich Rainer Werner, der von 1993 bis 2009 die Geschicke der Stahlstadt lenkte.

Die Kombination Neujahrsempfang und Ehrung habe sich schließlich etabliert. „Die Auszeichnung des Ehrenamtes hat eine entsprechende Öffentlichkeit und eine damit verbundene breite Wahrnehmung verdient“, betont er. Sollte der jetzige Amtsinhaber eine Variante finden, die das ebenfalls ermöglicht, sei nichts dagegen zu sagen.

„Ich will und kann dem Bürgermeister ja keine Vorschriften machen“, sagt Günter Luhn, CDU-Stadtverordneter. „Aber ich finde schon, dass der Neujahrsempfang der Stadt ein sehr guter Rahmen war, um die Arbeit der Ehrenamtler zu würdigen. Sollte die Auszeichnung beispielsweise im Zuge des Stadtfestes stattfinden, befürchtet er, dass die Ehrung aufgrund der vielen anderen Aktivitäten untergehen könnte. Ähnlich sieht das die Fraktionsvorsitzende der CDU. „Mit dem Neujahrsempfang war das immer ein schöner Auftakt für das Jahr“, sagt Marina Marquardt. Sie fände es nicht so gut, wenn die Ehrung künftig mitten im Jahr stattfinden würde.

Holger Wachsmann, SPD-Fraktionsvorsitzender in Eisenhüttenstadt, erklärt: „Natürlich gibt es dazu bei uns Diskussionen. Der Neujahrsempfang war aus unserer Sicht kein schlechter Rahmen.“ Nun müsse man schauen, ob man etwas Vergleichbares finde. Was das Stadtfest betrifft, sagt er: „Das ginge vielleicht auch. Aber man müsste schauen, wie man es einbindet, sodass es da nicht untergeht.“ Das alles sollte man jetzt bald klären. Bisher hätten Vereine auch Vorschläge für die verdiente Ehrenamtler einreichen können, er erwarte, dass es wieder ähnlich laufe und die Vereine einbezogen werden. „Am Schluss entscheidet der Bürgermeister, aber auch er wird ja sicherlich nicht unglücklich sein, wenn er Vorschläge bekommt“, so Wachsmann.

Lars Ettmeier, Stadtverordneter der Bürgervereinigung Fürstenberg, kann der Trennung von Empfang und Ehrung sogar etwas abgewinnen. „Vielleicht wertet das die Sache noch zusätzlich auf“, sagt er. Diskutiert worden sei in der Fraktion nicht darüber. Man warte erst einmal ab, wie die Entscheidung der Rathausspitze aussehe. Auf jeden Fall müsse man dem Ehrenamt eine große Plattform geben.