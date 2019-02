Blaues Licht gegen Durchhänger

Jede Menge Frisches: Souschef Fabian Lieschke richtet den Tomatensalat fürs Büfett an. © Foto: Annette Herold/MOZ

Annette Herold

Erkner (MOZ) Neue Beleuchtung und Klimaanlagen: Gut eine Million Euro sollen in das Bildungszentrum in der Seestraße investiert werden. Das vergangene Jahr war für das Haus mit 51 000 Übernachtungen und 6000 Tagesgästen das erfolgreichste seit der Eröffnung im Dezember 1995.

Die ersten sind schon umgerüstet, nach und nach sollen alle 30 Seminarräume im Bildungszentrum mit biologisch wirksamem Licht ausgestattet werden. Susann Widhalm, die gemeinsam mit Kerstin Baetke die Geschäftsführung innehat, gerät fast ins Schwärmen, als sie von den neuen LED-Lampen berichtet. Das Licht verändert sich mit den Lichtverhältnissen draußen und bietet noch eine Besonderheit: Nach der Mittagspause, wenn sich bei den Seminarteilnehmern Müdigkeit einschleichen könnte, kommen mehr Blauanteile hinzu, die das Konzentrationsvermögen steigern sollen.

Zusätzliches Wohlbefinden soll mit Klimaanlagen geschaffen werden, die es bislang kaum in dem Haus in der Seestraße gibt. „Im vergangenen Sommer haben wir festgestellt, dass wir klimatisierte Räume anbieten müssen“, erzählt Susann Widhalm. Aus wirtschaftlichen Gründen: Als es 2018 so heiß war, hätte das Bildungszentrum mehr vermieten können, wie Susanne Widhalm sagt. Interessenten hätten aber Wert auf Klimaanlagen gelegt. Vom Trägerverein gab es grünes Licht für eine Investition von gut einer Million Euro, gerade laufen die Planungen für die Bauarbeiten. Dabei setzt das Bildungszentrum auf bewährte Partner, nämlich Handwerker aus der Region.

Eine gute regionale Einbindung ist dem Haus wichtig, Gäste kommen aber aus ganz Deutschland. Im vergangenen Jahr wurden Susanne Widhalm zufolge 51 000 Übernachtungen gezählt und 6000 Tagesgäste, so viele wie noch nie. Am Mittwoch waren 250 Gäste im Haus, um die 230 Gäste seien üblich, berichtet die Geschäftsführerin.

Genutzt werden die Räumlichkeiten vor allem für Seminare von Deutscher Rentenversicherung und Betriebskrankenkassen, die das Haus über einen Verein auch tragen. Aber auch andere Sozialversicherungsträger sind zu Gast, dazu kommen beispielsweise Vereine. Und Hotelgäste, die den Komfort und die Anbindung des Bildungszentrums an Autobahn und ÖPNV zu schätzen wissen. Mancher Berlin-Besucher ist Stammgast in Erkner, wenn dort zu Messezeiten wieder die Hotelpreise explodieren.

Seinen guten Ruf will das Haus mit 54 Mitarbeitern und sieben Auszubildenden – angehenden Köchen, Hotel- und Restaurantfachleuten – weiter mehren. Dass zur Verpflegung auch vegetarische Gerichte und auf Wunsch auch welche für Allergiker oder Menschen mit Glutenunverträglichkeit gehören, findet Susann Widhalm selbstverständlich.

Das Bildungszentrum will auch etwas für seine Öko-Bilanz tun: Ziel ist es, mit der neuen Beleuchtung so viel Energie einzusparen, dass der Verbrauch mitsamt Klimaanlagen insgesamt nicht steigt. Und gegen Papierberge im Haus: Digitale Flipcharts, von denen aus der Dozent Seminarteilnehmern Unterlagen digital zusenden kann, ersetzen die herkömmlichen Tafeln mit den großen Schreibblöcken.