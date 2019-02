Suche nach genetischem Zwilling

Patrizia Czajor

Eisenhüttenstadt (MOZ) Im Oktober 2018 bekam Oliver Zeise die Diagnose Blutkrebs. Seitdem ist der Alltag des 28-Jährigen geprägt von Krankenhausaufenthalten. Seine einzige Überlebenschance ist eine passende Stammzellenspende. Seine Familie ruft zu einer Registrierungsaktion auf.

Ihren Bruder beschreibt Carolin Zeise als ruhigen und geselligen Menschen. „Er liebt das Reisen und er kocht gern“, sagt sie. Auch wenn ihm mittlerweile häufig die Kraft dazu fehlt. Sein Alltag ist vor allem von Krankenhausaufenthalten geprägt, wie Carolin Zeise sagt. In der kommenden Woche, wenn in der Charité in Berlin ein Bett für ihn frei wird, steht die nächste Chemotherapie für den jungen Mann an, der mit seiner Familie in Vogelsang lebt.

Die Diagnose Blutkrebs stellte ihm ein Arzt am 5. Oktober des vergangenen Jahres, erinnert sich seine Schwester. Christina Demers hat auf der Arbeit sofort alles stehen und liegen lassen. „Ich erinnere mich gar nicht mehr, wie ich nach Hause gekommen bin“, sagt die Mutter des Krebskranken. Mehrere Monate habe sie gebraucht, um das zu verarbeiten. „Für uns ist eine Welt zusammengebrochen.“ Doch auch ihr Sohn, sagt sie, habe das anfangs nicht so wirklich realisiert.

Im Sommer 2018 machte sich die Krankheit bei Oliver Zeise zum ersten Mal bemerkbar. Seine Schwester erinnert sich daran, dass er Nachtschweiß, Schwäche und Nasenbluten sowie Schmerzen im Bereich des Bauches gehabt hat. Auf dem Weg zur Arbeit habe er in der U-Bahn plötzlich Schweißausbrüche gehabt und sei ständig auf der Arbeit ausgefallen. „Er hat nichts mehr geschafft.“ Ein Arzt habe damals den Verdacht geäußert, es könnte sich um einen Virus handeln, wie Carolin Zeise sagt. Monate später kam er dann erneut ins Krankenhaus, eigentlich aufgrund von Wassereinlagerungen hinter dem Auge. Die Ärzte stellten fest, dass sein Blutbild auffällig ist. Der Blutkrebs war zu diesem Zeitpunkt schon sehr fortgeschritten, wie die Mutter des 28-Jährigen sagt. „Es war höchste Zeit.“

Medizinisch ausgedrückt lautet die Diagnose von Oliver akute lymphatische Leukämie (ALL). „Akut“ weist in diesem Fall darauf hin, dass eine nicht vollends entwickelte Unterart weißer Blutkörperchen sich unkontrolliert und vor allem schnell im Körper des jungen Mannes vermehrt. Das ist Folge einer Mutation, also einer Veränderung des Erbmaterials.

Damit dieser Prozess nicht voranschreitet, der die Bildung gesunder Blutkörperchen behindert und Organe schädigt, braucht Oliver Zeise möglichst schnell einen Stammzellenspender. Die Suche in der Datenbank der gemeinnützigen Organisation Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS), in der rund 8 Millionen Menschen registriert sind, ergab keinen Treffer.

Um einen Lebensretter zu finden, ruft die Familie des jungen Mannes deswegen am 3. März gemeinsam mit der DKMS zu einer Registrierungsaktion auf. Mutter und Tochter des 28-Jährigen wissen jedoch, dass es äußerst selten ist, einen sogenannten genetischen Zwilling zu finden. Dazu müssen die Gewebemerkmale von Patient und Spender nahezu hundertprozentig übereinstimmen. Die Familie hofft deswegen, dass sich bei der Aktion so viele Menschen wie möglich als potenzielle Stammzellspender registrieren lassen.

Aufgeben will Oliver Zeise nicht. „Er will den Krebs besiegen“, sagt Caroline Zeise. Am Tag zuvor habe er sogar wieder selbst gekocht und darüber gesprochen, dass London doch eine sehr schöne Stadt sei. Die würde er sich gern mal ansehen.

Die Registrierungsaktion findet am Sonntag zwischen 11 und 16.Uhr in der Cafeteria des Oberstufenzentrums in Eisenhüttenstadt statt.