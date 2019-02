Das große Z macht den Unterschied

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) FAW – diese Abkürzung steht seit mehr als 20 Jahren für die Fürstenwalder Aus- und Weiterbildungszentrum GmbH. An Schulen, auf Wegweisern, auf Briefköpfen und an vielen anderen Stellen prangen die drei Buchstaben. Doch jetzt ist Schluss damit. Der Bildungsdienstleister, an dessen Einrichtungen rund 2000 Schüler und Auszubildende lernen, muss seine Abkürzung ändern. FAWZ lautet sie ab sofort.

Schuld ist eine Namensgleichheit. Die 1986 gegründete Fortbildungsakademie der Wirtschaft gemeinnützige Gesellschaft mbH, die ihren Hauptsitz in Köln hat, kürzt sich nämlich ebenfalls mit FAW ab. Und hat sich dies vor langer Zeit schützen lassen. Da auch diese Gesellschaft mittlerweile in den neuen Bundesländern aktiv ist, besteht nun Verwechslungsgefahr.

„Mehr als 27 Jahre haben wir gemütlich nebeneinander existiert“, sagt Kirsten Schmitt, die Geschäftsführerin der Fürstenwalder Gesellschaft, doch dann sei im Herbst 2018 ein Anwaltsschreiben der Kölner eingegangen, mit der freundlichen Aufforderung, die Abkürzung zu ändern. Das soll nun Schritt für Schritt geschehen.

Das neue Logo haben Mitarbeiter der FAWZ entworfen. Es zeigt die vier großen Buchstaben und einen stilisierten Papagei. „Das ist Fabi, unser Maskottchen“, erklärt Geschäftsführer Thomas Enkelmann. Papageien seien kluge Tiere, stünden für Wissen, symbolisierten mit ihrem bunten Gefieder Vielfalt und könnten sehr alt werden. Zudem biete ein Tier die Chance, dass sich die Schüler mit dem Logo identifizieren.

Bereits im November sei die neue Abkürzung mit Hilfe eines Anwalts als Wort-Bild-Marke beim Markenamt eingetragen worden. Einen festen Zeitplan, bis wann der alte Schriftzug überall ersetzt sein soll, gebe es nicht. „Das hat die Gegenseite auch nicht verlangt“, sagt Kirsten Schmitt.