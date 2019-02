Bürgermeister bekommt zwei Konkurrenten

Joachim Eggers

Gosen-Neu Zittau (MOZ) Bei der Kommunalwahl werden in Gosen-Neu Zittau neue Kräfte antreten. Bürgermeister Thomas Schwedowski, der eine zweite Amtszeit anstrebt, bekommt zwei Konkurrenten: Anja Grabs und Günter Sierakowski.

Daniela Klaus, 41-jährige Vorsitzende des Kita-Ausschusses und Mitinitiatorin eines Kreis-Elternbeirats, hat seit mehr als einem Jahr so gut wie keine Sitzung der kommunalen Gremien verpasst. Jetzt tritt die Selbständige auf der Liste der Wählergruppe Bürgernah an, die es schon als gleichnamige Fraktion in der Gemeindevertretung gibt und von Günter Sierakowski angeführt wird. Der Rentner, der vor seinem 67. Geburtstag steht, bewirbt sich, wie vor fünf Jahren, auch um das Amt des ehrenamtlichen Bürgermeisters und fordert Amtsinhaber Thomas Schwedowski (SPD) heraus.

Die jetzige Fraktion Bürgernah besteht auch aus je einem Mitglied von Linker und CDU, Roland Dahlke und André Organiska. Die Beteiligten haben verabredet, dass die neue Liste den Namen „Bürgernah“ übernimmt. Auf der Liste stehen außer Daniela Klaus und Sierakowski auch Janine Reinhardt, stellvertretende Kitaausschuss-Vorsitzende, Silke Gantikow und drei weitere Frauen, teilt Sierakowski mit.

Weiblicher und jünger soll das Ortsparlament werden, wünscht sich Daniela Klaus, außerdem debattenfreudiger. Die erforderlichen Unterstützer-Unterschriften für die Zulassung auf dem Wahlzettel dürfte die Liste schon haben, vermutet Daniela Klaus. Dass sie und die anderen Frauen sich Sierakowski anschließen, begründet sie damit, dass dessen Analysen sie beeindruckt hätten, „auch wenn sie manchmal zu tiefgründig sind“. Auf Flyern hat die Wählergruppe ein Programm formuliert mit Zielsetzungen in allen Themenfeldern. Sierakowski stellt Bildungs- und Gesundheitsthemen in den Vordergrund.

Roland Dahlke unterstützt Sierakowskis Bewerbung als Bürgermeister, tritt aber selbst wieder auf einer vierköpfigen Liste der Linken an. Dazu gehören noch seine Frau Melanie, Roman Gronostay und Rudolf Gangelmayer. Der 88-Jährige, ehrenamtlicher Bürgermeister des damals noch selbständigen Neu Zittau von 1998 bis 2001, verpasst auch heute noch so gut wie keine Sitzung. „Es gibt keinen Besseren beim Thema Verkehr“, sagt Dahlke.

Auch die CDU geht mit vier Bewerbern ins Rennen: Organiska, seine Frau Christina, Dieter Eichner und Sven Nunvar. Die Gosener Feuerwehr tritt mit etwa zehn Mitgliedern auf einer eigenen Liste an, sagt Wehrführer Detlef Wiese, der selbst auch wieder in den Gosener Ortsbeirat will. Bisher stellt sie zwei Gemeindevertreter, die zeitweilig der Fraktion SPD und Freunde beigetreten waren, sich dann aber wieder von ihr getrennt hatten. Die Sozialdemokraten wollen noch bekanntgeben, wer alles für sie kandidiert. Auch die Neu Zittauer Feuerwehr stellt sich wieder zur Wahl und hat dafür fünf Kandidaten benannt, darunter der Ortswehrführer Mathias Hey.

Für die Grünen tritt Anja Grabs an, bisher Kreistagsabgeordnete. Sie bewirbt sich für die Gemeindevertretung und als Bürgermeisterin und setzt sich vor allem für Ökologie-Themen ein, die aus ihrer Sicht bisher nicht vorkommen. Auch für den Kreistag tritt sie erneut an.

Erneut zur Wahl stellen will sich auch der Förderverein Dorfkirche Gosen mit seinem Vorsitzenden Thomas Schölzchen, Jan van Dijk, Sabine Haase und Christian Schnuppe. Wie Schölzchen sagt, wollen sich die Bewerber für ein attraktives Kulturleben einsetzen und das weitere Zusammenwachsen Gosens und Neu Zittaus fördern.