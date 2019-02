Die Vita-Tage im City Center starten

MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Das Märkische Medienhaus lädt ab heute zu den dreitägigen Vita-Tagen ins City Center in Eisenhüttenstadt ein. Es ist die zweite Ausgabe dieser Messe, nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr. Bis einschließlich Sonnabend wird sich in den Gängen des Einkaufszentrums alles um Freizeitangebote, Wellness, Mobilität und Gesundheit drehen.

„Wir haben wieder ein buntes Angebot für die Besucher zusammengestellt“, verspricht Stephanie Thieme, Verkaufsleiterin im Medienhaus für das Gebiet zwischen Oder und Spree. „Letztlich wollen wir den Menschen zeigen, welche Angebote und Möglichkeiten es hier in Eisenhüttenstadt und Umgebung für sie gibt.“ Dazu erklingt Musik und die Gastronomen des Einkaufszentrums locken mit ihren Leckereien und laden zum Verweilen ein. Für die Kinder gibt es eine Hüpfburg sowie Schminkangebote. Außerdem kann Seife gebastelt werden. Am Freitag geht es beim Basteln vor allem auch um Ostereier.

Heute wird es von 12 bis 15.Uhr einen Polizeistand geben, an dem man sein Fahrrad codieren lassen und sicherlich auch die ein oder andere Frage loswerden kann. Außerdem wird Stefanie Matheus am Nachmittag mehrmals singen. Am Freitag steht dann Ronny Gander auf der Bühne und am Sonnabend stellen sich von 14 bis 17.30 Uhr Bands vor, die am Musikförderpreis „Axel“ der Axel-Titzki-Stiftung teilnehmen.

Ein Höhepunkt für die Jüngeren ist sicherlich der Besuch des Zeitungsmonsters namens Kruschel. Der grüne Pfiffikus, der den Kinder in der Märkischen Oderzeitung täglich die Welt erklärt, will sich am Sonnabend ab 14 Uhr bei den Vita-Tagen umsehen. Fotos sind da sicherlich möglich und vielleicht darf man auch mal ein bisschen kuscheln mit dem lieben Zeitungsmonster.

Zu den Ausstellern gehören unter anderem verschiedene Autohäuser, Miss Sporty, Reha-Tech, die Arbeiterwohlfahrt, die Volkssolidarität, City Fahrrad, Kaminbau Rathmann und das Qualifizierungscentrum der Wirtschaft (QCW). Die Kräuterhexe wird vor Ort sein, genau wie die Klostergalerie Martinus aus Neuzelle und das Schloss Bomsdorf.