Jugendlicher beraubt

MOZ

Bernau (MOZ) Nach einem nächtlichen Raubüberfall in Bernau sucht die Polizei nach Zeugen. Im Stadtpark in der Mühlenstraße hatten zwei Männer am Montag um 19.15 Uhr einen Jugendlichen von hinten zu Boden gestoßen, sich dessen Rucksack gegriffen und waren damit davongerannt. Im Rucksack des 16 Jahre alten Opfers befand sich eine Musikbox. Zeugen, die den Raub gesehen haben oder Hinweise auf die zwei Männer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Barnim unter Telefon 03338 3610 zu melden.