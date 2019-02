Bei Straftat gefilmt

MOZ

Eberswalde (MOZ) Mit einem dreisten Versuch, an Bares zu kommen, ist ein Mann am frühen Dienstagmorgen in Eberswalde gescheitert. Der 49-Jährige machte sich an der Geldbox einer Tankstellenwaschanlage in der Angermünder Chaussee zu schaffen – ohne Erfolg. Doppeltes Pech: An Geld kam er nicht, und gefasst wurde er auch. Denn was der Mann offenbar nicht bemerkte: Er wurde bei seiner Aktion gefilmt. Anhand der Bildaufzeichnungen der Tankstelle konnten Polizisten den Mann, der ihnen schon hinlänglich bekannt ist, identifizieren.