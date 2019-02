MOZ

Bad Freienwalde (MOZ) Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in die Trauerhalle der evangelischen Gemeinde in der Wriezener Straße eingedrungen. Dort nahmen die Einbrecher ein Stromaggregat und einen Bohrhammer an sich und verschwanden anschließend wieder vom Ort des Geschehens. Die Täter hinterließen dabei einen geschätzten Sachschaden von rund 1000 Euro.