Vereine der H15 beunruhigt

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Bleibt die Havellandstraße 15, kurz H 15 genannt, Vereinshaus oder wird sie schon bald ein Hort? Diese Frage bewegt nicht nur die Stadtverordneten, sondern auch die aktuellen Nutzer, die ansässigen Vereine. Und sie spaltet die Akteure.

Während der jüngsten Sozialausschuss-Sitzung wollte Ralf Kätzel von „Chattahoochee“ (Linedance) wissen, ob sich der Verein auf einen neuerlichen Wechsel einstellen müsse. Und damit auf die Suche nach einem neuen Quartier. Bekanntlich verhandeln die Stadt Eberswalde und der Eigentümer, die Wohnungsgenossenschaft, über die mögliche Etablierung eines Hortes in der H 15. Dass Eberswalde Kita-Plätze brauche, sei nachvollziehbar. Aber: Drei oder vier Mal sei der Verein in den vergangenen Jahren schon umgezogen, so Kätzels Hinweis. Weshalb er nachhakte: „Wie sieht der Zeitplan aus? Und würde uns die Stadt bei der Suche unterstützen?“

Dezernent Jan König versicherte: Für 2019 müsse sich kein Verein „Sorgen machen“. Richtig sei, dass die Stadt die Variante prüfe. Dazu sei man mit der Genossenschaft im Gespräch. Die habe grundsätzlich Bereitschaft signalisiert. Der Vorteil dieses Standorts liege zweifellos darin, dass „dort schon mal eine Kita drin war“. Zu prüfen sei allerdings, ob die Immobilie den heutigen Ansprüchen genüge. Dabei werde auch die Frage des Verbleibs der aktuellen Nutzer beleuchtet. Gleichzeitig prüfe die Stadt Alternativen. Etwa den Neubau einer Kita bzw. eines Hortes in der Nähe der Grundschule Schwärzesee. Fakt sei: Die Stadt muss zusätzliche Kapazitäten schaffen. Vor allem im Brandenburgischen Viertel.

Wann mit einer Entscheidung der Rathausspitze zur H 15 zu rechnen ist, ließ König offen. Carsten Zinn (Unabhängiges Wählerbündnis) sprach sich vehement für einen Neubau aus: und zwar eines „Mehrgenerationenhauses“. Falls die Kinderzahlen wieder sinken, sei so relativ leicht eine Umnutzung möglich. Damit würde die Stadt dem demografischen Wandel Rechnung tragen. „Aber lasst die Hände von der H 15!“, mahnte er erneut im Wissen um die Unruhe, die die Debatte bereits ausgelöst hat.

Im März will sich der Sozialausschuss eingehend mit der Kinderbetreuung und den Kita-Kapazitäten befassen. Nach den jüngsten Erhebungen (Stand September 2018) warteten 185 Eltern auf einen Platz. Neben dem Brandenburgischen Viertel gilt auch Stadtmitte als Problemfeld, insbesondere im Hortbereich. Die Erweiterung in Ostende durch einen Anbau an die Kita Spielhaus allein reicht nicht, heißt es.