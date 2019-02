Denkmalreport beklagt Zustand einer ganzen Kleinstadt

Bilanz 2018: In Elbe-Elster bei Neudeck wurde eine über 100 Jahre alte Brücke aus Stampfbeton denkmalgerecht restauriert. Im Steinhöfel (Oder-Spree) schwindet das gerade erst geweckte Interesse. In der Marienkirche in Wriezen (Märkisch-Oderland) wurden Bauteile eines Vorgängerbaus ergraben. © Foto: Matthias Baxmann/BLDAM

Gefährdet und neu entdeckt: Nach mehreren Musikfestivals gilt der Atombunker Harnekop in Märkisch-Oderland als bedroht. In Lenzen an der Elbe ist der gesamte historische Stadtkern betroffen. In Hennigsdorf (Oberhavel) wurden mehrere Baracken unter Denkmalschutz gestellt (v. l.).

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) In Brandenburg sind 13 826 Denkmale unter Schutz gestellt. Im vergangenen Jahr wurden neue entdeckt, einige gingen verloren – und eine Reihe von ihnen gilt als stark gefährdet. Landesdenkmalpfleger Thomas Drachenberg zog Bilanz und warnte dabei vor allem vor unwiederbringlichen Schäden durch Diebstahl.

Licht und Schatten sind in der Denkmalpflege nicht weit von einander getrennt. Landesdenkmalpfleger Thomas Drachenberg erklärte am Mittwoch auf der Jahrespressekonferenz des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege in Berlin, dass inzwischen alle Städte sehr weit sind mit der Sanierung ihrer Innenbereiche – einzige Ausnahme: Lenzen an der Elbe. Dort ist der gesamte historische Stadtkern bedroht. In den letzten Jahren verschlechterte sich die Situation, 57 Häuser, darunter 18 Denkmale, sind betroffen. Das Landesdenkmalamt empfiehlt eine öffentliche Trägergesellschaft und eine stärkere Unterstützung der Kommune. Laut Drachenberg sind die Dörfer der Umgebung inzwischen so attraktiv, dass kaum jemand in die Innenstadt von Lenzen ziehen will.

Zweites Negativbeispiel: Boitzenburg in der Uckermark. Dort hat man hat die 2004 verabschiedete Denkmalbereichssatzung aufgehoben. Bürgermeister Frank Zimmermann erklärte dazu, dass man sich immer zu sehr der „Willkür der Unteren Denkmalschutzbehörde“ ausgesetzt sah. Potenzielle Käufer leer stehender Häuser seien abgeschreckt worden. Ärger löste beispielsweise die Forderung aus, Holzfenster statt Plastikfenster in Fachwerkhäusern einzubauen. Jetzt erarbeitet sich die Gemeinde eine Leitlinie zur Ortsgestaltung. Die jedoch, so der Bürgermeister, wird nicht verbindlich sein.

Als gefährdet gilt auch der Atombunker Harnekop in Märkisch-Oderland. Mehrere Musikfestivals, die seit 2017 auf dem Gelände der zu DDR-Zeiten streng geheimen Anlage durchgeführt wurden, haben zu Zerstörungen von Antennenanlagen geführt. Wasserbecken, die aus Brandschutzgründen für die Veranstaltungen angelegt wurden, hinterließen Wasserschäden in den unterirdischen Anlagen, heißt es im Jahresbericht.

Drachenberg warnte außerdem vor Schäden, die immer wieder durch Metalldiebe verursacht werden. Nicht nur der Berliner Südwestfriedhof in Stahnsdorf (Potsdam-Mittelmark) leidet unter dem Raub der Kupferabdeckungen der Grabanlagen. Auch auf dem Waldfriedhof in Perleberg (Prignitz) wurden wertvolle Bronzeskulpturen und schmiedeeiserne Grabeinfassungen entwendet.

Bis 2004 wurden der Schlosspark Steinhöfel (Oder-Spree) für rund zwei Millionen Euro restauriert. Er gilt als einer der ersten Landschaftsparks in Brandenburg. Inzwischen haben Stürme, die Trockenheit 2018, der Borkenkäfer und der Biber dem Denkmalbestand schwer zugesetzt. Da die Fachbetreuung im Landesdenkmalamt durch Personaleinsparungen nicht mehr gegeben ist, entfallen auch Pflegeeinsätze, und das gerade erst geweckte Interesse schwindet, heißt es im Jahresbericht.

Zum Positiven: Einige Bauwerke, die noch bis vor kurzer Zeit als gefährdet galten, sind gerettet. Dazu gehört der älteste Fachwerkspeicher Brandenburgs in Gasedow (Prignitz). Das Gebäude aus der Zeit um 1550 erhielt neue Lehmwände und ein Reetdach. In Halbe (Dahme-Spreewald) hat ein Neuseeländer den früheren Kaiserbahnhof gekauft und saniert. In diesem Jahr soll er für Veranstaltungen öffnen.

In Elbe-Elster bei Neudeck wurde eine über 100 Jahre alte Brücke aus Stampfbeton denkmalgerecht restauriert. Der Landesbetrieb Straßenwesen hatte schon den Abrissantrag für das Bauwerk gestellt. Nach aufwendigen Belastungstests konnte sichergestellt werden, dass die Brücke sanierbar und weiterhin für den Verkehr geeignet ist. Gerettet wurde auch das Kaufhaus in Seelow. Der Bau aus den 50ern sollte nach langem Leerstand abgerissen werden, nun wird er Wohnungen und Gewerbe beherbergen.

In der Marienkirche in Wriezen (Märkisch-Oderland) wurden Bauteile eines Vorgängerbaus ergraben. Die Grabungen und die entsprechenden Forschungen sollen fortgesetzt werden, heißt es im Jahresbericht.

Neu auf die Denkmalliste wurden im vergangenen Jahr Bauten aus einem Kriegsgefangenenlager bei Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) aufgenommen. Es wurde 1940 errichtet und war für 10 000 Gefangene gedacht. Zwei Kompanieunterkunftsbaracken, die später für die Lehrlingsbildung des VEB Bau-Union Stalinstadt genutzt wurden, sind in ihrer Struktur erhalten geblieben. In Hennigsdorf (Oberhavel) wurden mehrere Baracken unter Denkmalschutz gestellt. In der Stadt gab es zwischen 1940 und 1945 insgesamt 30 Lager für Zwangsarbeiter, KZ-Häftlinge und Kriegsgefangene.

Neu in der Denkmalliste ist der Feuerwachturm AP/F 35 bei Joachimsthal (Barnim). Er wurde um 1970 errichtet und sollte die Brandwarnung im ehemaligen Staatsjagdgebiet der DDR ermöglichen. „Neu entdeckt“ wurde in Perleberg das ehemalige Central-Theater. Das Kino wurde 1919 in ein altes Speichergebäude eingebaut und geriet später in Vergessenheit. Der prächtig dekorierte Saal für 400 Personen im Stil des Art-Deco blieb erhalten und soll den Rahmen für eine neue Bibliothek bilden.