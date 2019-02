Bevölkerung für Abschuss von Bibern im Notfall

Oliver Schwers

Passow (MOZ) Dürfen Biber in der Uckermark künftig vermehrt abgeschossen werden? Bis jetzt gibt es vom Landkreis nur zwei Ausnahmegenehmigungen, weil die Tiere allmählich immer stärker zur Plage werden. Doch Landwirte, Vertreter von Kommunen, Deichbewirtschafter und andere Landnutzer fordern immer häufiger eine generelle Vertreibungsmöglichkeit, weil Äcker und Wiesen geflutet oder Dämme und Wehre gefährdet werden.

In einer MOZ-Umfrage im Internet hat sich die Mehrheit der Teilnehmer für einen Abschuss von Bibern ausgesprochen. 1051 Online-Nutzer äußerten sich in der Online-Ausgabe der Märkischen Oderzeitung zur Frage: „Biber dürfen erstmals in der Uckermark geschossen werden. Was halten Sie davon?“

Mit 70,2 Prozent (738 Teilnehmer) stimmte die Mehrheit dem Vorhaben zu, die unter Schutz stehenden Tiere notfalls auch abzuschießen. Gegen diese Form der Problemlösung sprachen sich 26,8 Prozent (282) Teilnehmer aus. 2,9 Prozent (31 Stimmen) gaben, dass es ihnen egal sei.

Im Landkreis wird der Biber durch seine extreme Vermehrung an verschiedensten Stellen immer mehr zur Plage. Aus diesem Grund hatte der Landkreis auch Genehmigungen zum Schießen erteilt.

Der Wasser- und Bodenverband „Welse“ als einer der Hauptbetroffenen will auf keinen Fall den Biber ausrotten, so Verbandschefin Christine Schmidt. Stattdessen gibt es ein Management, um den intensiven Nager im Zaum zu halten. Dabei geht es um das Freihalten von Wehr- und Stauanlagen in Bächen und Flüssen, um verstopfte Durchlässe, um überschwemmte Nutzflächen, die der Biber durch seine Aktivitäten angestaut hat.

So sind in jüngster Vergangenheit zum Schutz von Durchlässen rund 100 Metallgitter angebracht worden. Doch es gibt weiter Verstopfungen, weil der Biber so schnell nicht aufgibt. Der Wasser- und Bodenverband bittet daher alle Landnutzer, Nachbarn oder Spaziergänger, seine Ingenieure und Bauhofmitarbeiter in Passow zu informieren. „Manchmal hat man es gut gemeint und die Gitter geöffnet, sie dann aber nicht mehr zurückgestellt“, erklärt Christine Schmidt ihren Aufruf. Da war der Biber dann gleich wieder drin.

Zurzeit werden im Verbandsgebiet 247 Biberstandorte durch den Bauhof regelmäßig kontrolliert.

Kontakt: Telefon 033336 6755