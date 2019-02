Wandlitz setzt Ausbaubeiträge aus

© Foto: hans still

Wandlitz (MOZ) Die Wandlitzer Gemeindevertreter haben sich auf ein Moratorium für Straßenausbaubeiträge verständigt. Bis zum Ende September sollen demnach in der Gemeinde keine Beitragsbescheide ausgestellt werden. Bis dahin hoffen die Gemeindevertreter auf eine einheitliche Lösung im Land.

Ein Hauch von Landespolitik wehte durch die jüngste Sitzung der Wandlitzer Gemeindevertreter. Als Jürgen Krajewski (Linke/B90/Grüne/UWG) den Fraktionsantrag zur Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen vorstellte, kam er schnell auf die Hoffnungen und Unwägbarkeiten der rot-roten Landesregierung zu sprechen. „Ausgehend von immer wiederkehrenden Bürgerprotesten und der Volksinitiative zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträgen hat das Land Brandenburg den politischen Willen, die Beiträge auf den Prüfstand zu stellen, um diese geordnet abzuschaffen“, heißt es im Antrag.

Weil die Situation aber noch unübersichtlich ist und aktuell niemand vorhersagen kann, welche Entwicklungen die politische Debatte im Zeichen des Wahlkampfes noch nehmen wird, plädiert die Fraktion für eine Aussetzung von Bescheiden.

Es dauerte nur Sekunden, bis sich eine muntere Debatte zum Thema entfaltete. So wurde zunächst geklärt, ob Ausbaubeiträge nach Kommunalem Abgabengesetz (KAG) oder nach Bundesbaugesetz gemeint seien. „Es geht nur um die Ausbaubeiträge nach dem Kommunalen Abgabegesetz“, präzisierte Linken-Fraktionschefin Gabriele Bohnebuck. Dafür sprach sich auch die Wandlitz Bürgermeisterin Jana Radant aus. „Es geht nicht um die Ausbaubeiträge beim grundhaften Ausbau einer Straße. Diese bleiben“, positionierte sie sich, um zugleich Sorgen vor einem „zweiten Alt­anschließer-Desaster“ zu artikulieren, wenn nämlich das Land die Obhut über den kommunalen Straßenausbau übernehmen würde, befürchtet sie. Und weiter: „Das Land rechnet augenblicklich mit 25 Millionen Euro im Jahr. Aber ich traue dem Land nicht. Die Beiträge für die Straßeninstandhaltungen werden ständig gekürzt. Wie will das Land in den Kommunen den Straßenausbau umsetzen? Der Städte- und Gemeindebund erwartet jedenfalls eine klare Regelung.“

Tatsächlich soll es bei den KAG-Ausbaubeiträgen um die Kosten gehen, die bei der Sanierung einer schon einmal grundhaft erschlossenen Straße entstehen würden. Wenn beispielsweise die 2016 ausgebaute Spreestraße schon wieder erneuerungsbedürftig wäre, dann sollten die Anlieger nicht noch einmal in die eigene Börse greifen müssen. Allerdings wurden in der Vergangenheit unter diesen Umständen selten Beiträge erhoben. „Wir verzichten also auf Beiträge, die nie erhoben wurden und nicht erhoben werden“, fasste Michael Siebert (F.Bg.W.) zusammen.

Strittig blieb in der Debatte, wie die Wandlitzer Sandpisten zu bewerten seien. Nach Meinung von Monika Braune (EBWP) falle beispielsweise der vorgesehene und nunmehr beschlossene Ausbau der Rosenstraße in die Kategorie Ausbaumaßnahme nach KAG. „Zur Zeit läuft eine rechtliche Prüfung, wann ein Ausbau nach KAG und eine Erschließung vorliegen. Eine Sandpiste allein bedeutet nicht automatisch Erschließung nach Baugesetzgebung“, sagte sie und nährte damit die Hoffnung, Anlieger der Rosenstraße könnten von Ausbaubeiträgen verschont bleiben.

Diese Sicht traf auf verstärkte Skepsis. „Nach meinem Wissen ist eine Änderung des Bundesgesetzes zum Erschließungsrecht nicht am Himmel“, äußerte beispielsweise die Bürgermeisterin, die sich im Namen der Verwaltung für das Moratorium aussprach. Hans-Joachim Auge (SPD) hegte rechtliche Bedenken und beantragte, das Thema als erste Lesung zu verstehen. Diesem Antrag folgten drei Gemeindevertreter, die Mehrheit stimmte für die zeitliche Aussetzung von Straßenausbaubeiträgen nach KAG.