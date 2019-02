Schulterklopfer aus Potsdam

Marco Marschall

Joachimsthal (MOZ) Die Überbringung einer Urkunde hat Staatssekretär Thomas Kralinski am Mittwochnachmittag nach Joachimsthal verschlagen. Dort traf sich der Mann aus der Landeshauptstadt mit Akteuren des Heidekrug-Vereins. Mit dabei auch Amtsdirektor Dirk Protzmann und Bürgermeister René Knaak-Reichstein. Der Hintergrund: jeden Monat würdigt der Staatssekretär ein Demografie-Beispiel. Diesmal wurde dem Heidekrug-Verein diese Ehre zu teil.

Dieser habe den vom Verfall bedrohten Heidekrugsaal gerettet und ihn zu einem besonderen Ort ausgebaut, heißt es in der Erklärung der Staatskanzlei. Im einstigen Ballsaal finden seit 2011 jährlich Dutzende Veranstaltungen von Kino über Konzerte bis Theater statt, die von den 32 Mitgliedern des Vereins Kulturhaus Heidekrug 2.0 ehrenamtlich organisiert werden.

Kultur, so wurde in der Runde angesprochen, mache die Region attraktiv. „Wenn das Wetter zu schlecht zum Grillen ist, überlegen sich die Leute schon, wo sie hingehen“, konnte Vereinsmitglied Ruth Butterfield aus Erfahrung berichten. Der Heidekrug hat in solchen Fällen oft etwas im Angebot. 60 Veranstaltungen organisierten die Ehrenamtler allein im vergangenen Jahr.

Von Thomas Kralinski gab es dafür Lob, eine Urkunde und ein Buch für die Nachtlektüre. Eine Finanzspritze ist an die monatliche Würdigung nicht gekoppelt. Trotzdem ging es im Gespräch mit dem Kulturverein auch ums Geld. Förderung für Projekte erhalten die Akteure unter anderem vom Landkreis und auch von der Stadt Joachimsthal. Wünschen würden sie sich einen regelmäßigen Zuschuss zu den Betriebskosten, den man, wie Vereinsmitglied Gisbert Amm schmunzelnd anmerkte, auch gern vom Land nehme. Zuvor hatte Amtsdirektor Dirk Protzmann mehr Verantwortung aus Potsdam gefordert. „Es wäre schön, wenn die Kulturförderung des Landes ein bisschen mehr durchschlagen würde“, äußerte er sich. Kralinski ging nicht näher darauf ein, schritt zur Verlesung der Urkunde, schoss ein Selfie mit den Vereinsakteuren und ließ sich durch die Räume führen.

Seit 2009 zeichnet seine Kanzlei Demografie-Projekte aus. Das Begegnungszentrum in Lunow zählte 2009 dazu, 2017 wurde unter anderem die Kinder- und Jugenduni in Eberswalde geehrt.

Der Heidekrug startet am Freitag wieder in die Saison und lädt zum Kino ein. Am 10. März spielt das Brandenburgische Konzertorchester Eberswalde im Saal sein Frühlingskonzert.