Wäldchen komplett abgeholzt

Seelow (MOZ) Die Anwohner der Humboldtstraße in Seelow waren entsetzt: Quasi über Nacht wurde das gesamte Wäldchen, das an die sogenannte LPG-Straße angrenzt, abgeholzt. „Wie kann man so etwas zulassen?“ fragt Jürgen Hartung. Die Vermutung, dass die Stadt dies veranlasst haben könnte, hat sich nicht bestätigt. „Dort handelt es sich um eine Privatfläche“, so Bauamtsleiter Jörg Krüger. Der neue Eigentümer habe den Auftrag zum Abholzen erteilt. Die Stadt sei nicht informiert worden. MOZ erfuhr, dass die BVVG (Treuhandnachfolger) diese Fläche verkauft hat. Unbekannt ist, wer neuer Eigentümer ist und was er mit dem Areal vorhat. Ob er befugt war, das Wäldchen komplett umzulegen, wird von den Behörden geprüft.