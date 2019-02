Rekonstruktion des Oder-Mordversuchs

In Frankfurt wird an der Aufklärung eines Mordversuchs gearbeitet.

Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (MOZ) Im Fall des Mordversuchs an der Oder dauern die Ermittlungen weiter an, teilt die Staatsanwaltschaft mit. Experten rekonstruieren die Tat, die sich Anfang Januar am Fluss abspielte.

Drei Männer und drei Frauen – alle Deutsche und aus Frankfurt – im Alter von 18 bis 35 Jahren hatten am 7. Januar eine Frau misshandelt, unter Drogen gesetzt und ausgeraubt. Später stießen drei von ihnen das Opfer in die Oder. Die 33-Jährige konnte sich jedoch ans Ufer retten.

Nach dem Mordversuch an der Frankfurterin ermittelt die Staatsanwaltschaft weiter gegen sechs Personen wegen versuchten Mordes, Diebstahl, Bedrohung und Nötigung. Weiterhin plant die Staatsanwaltschaft Frankfurt rechtliche Schritte gegen die Entscheidung des Frankfurter Amtsgerichtes, das nach dem Mordversuch an der jungen Frau nur gegen zwei der sechs Täter Haftbefehle erlassen hat.

Laut der stellvertretenden Pressesprecherin Ricarda Böhme rekonstruieren Ermittlungsexperten zurzeit den Tathergang vom 7. Januar. Noch dazu seien die forensisch-psychiatrische Begutachtung von zwei Beschuldigten zur Frage ihrer Schuldfähigkeit in Auftrag gegeben worden.

Wann die Ermittlungen beendet werden, sei noch offen. Erst dann kann die Hauptverhandlung im Gericht zum Mordversuch an der Oder eröffnet werden.(jhh)