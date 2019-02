MOZ

Bad Freienwalde (MOZ) Matthias Raupach blickt zufrieden über die Baustelle im Hof-Theater Bad Freienwalde. „Ich sehe uns auf einem guten Weg“, sagt der Intendant des Hauses über die laufenden Bauarbeiten. Bis dieser beendet ist, gibt es für die Arbeiter aber noch eine Menge zu tun: Ein neuer Fußboden muss verlegt werden, die Bestuhlung erhält eine neue Polsterung, neue Technik muss eingebaut werden. Aktuell sind die Fachleute dabei, die Bühne zu erweitern. Diese wird von fünf auf sechs Meter vergrößert. Die alte Wandverkleidung ist bereits entfernt. Kurzum: Das Hof-Theater bekommt einen neuen Look.

„Bis Ende April wollen wir mit dem Gröbsten fertig sein“, blickt Raupach voraus. Danach kämen die Feinarbeiten, zum Beispiel das Einbauen der Technik. Am 2. August erfolgt dann die Neueröffnung im Zuge der 17. Sommer-Komödie im Oderbruch mit dem Stück „Höchste Zeit“. Seit dem 7. Januar wird inzwischen im ehemaligen Kino, das seit 2013 vom MusikTheater Brandenburg als Theater genutzt wird, gewerkelt. „Das ist eine große Renovierung“, so Raupach weiter. Möglich sei diese dank der Förderung des Landes Brandenburg.

Mit bei der Baustellen-Besichtigung ist auch Marko Büchel (Die Linke). Der Vorsitzende des Europaausschusses im Brandenburger Landtag wollte sich vor Ort anschauen, was mit dem Geld passiert, dass vom Landtag bereitgestellt wurde. „Es handelt sich hierbei um eine europäische Förderung, die speziell für den Bedarf im ländlichen Raum eingesetzt werden soll“, so der Politiker. 75 Prozent der anfallenden Kosten im Hof-Theater seien übernommen worden. „Für den Rest muss unser Verein, also das MusikTheater Brandenburg, aufkommen“, sagt Raupach dazu.

Die große Investition sei nun zeitgleich auch die Verpflichtung, das Haus weiterhin so gut am Laufen zu halten. „Bis jetzt wurde unser Wirken hier in Bad Freienwalde sehr gut angenommen“, so Raupach. „Ich bin zuversichtlich, dass sich daran auch nach unserem Umbau nichts ändern wird.“ 20 Jahre hat der Intendant, der auch als Schauspieler auf der Bühne steht, in Wien gelebt. In dieser Zeit begann er, Sommerprojekte in der Kurstadt auf die Beine zu stellen. „Das wurde so gut angenommen, dass ich dabei geblieben bin, das Angebot immer weiter ausgebaut habe.“

Hinderlich sei dabei auch nicht gewesen, dass mit der Konzerthalle ein zweites Haus nicht weit entfernt vom Hof-Theater Programm anbietet. „Beide Häuser nebeneinander funktionieren“, sagt Büchel dazu, der als Vorsitzender des Oberbarnimer Kulturvereins – dem Betreiber der Konzerthalle – quasi ein Konkurrent Raupachs ist. Der sieht das aber nicht so. „Die zwei Einrichtungen unterscheiden sich in ihrem Programm sehr voneinander.“ Konkurrenzdenken gebe es zwischen beiden nicht. „Wir wollen möglichst viel Kultur in Bad Freienwalde anbieten“, sagt Raupach. Mit der großen Renovierung seines Hauses, „sind wir dabei sehr gut unterwegs“.