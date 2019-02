Grundschulplanung im Eilverfahren

MOZ

Werneuchen (MOZ) Den Erweiterungsbau der Grundschule im Rosenpark will die Stadt Werneuchen zügig in Angriff nehmen. Dafür werden aktuell die notwendigen Planungsschritte eingeleitet. In der letzten Stadtverordnetenversammlung wurde ein Beschluss verabschiedet, der in einem „beschleunigten Verfahren“ den Bebauungsplan für das Großprojekt in Gang setzt. Einen Architektenwettbewerb bereitet die Bauverwaltung parallel vor.

Der Ablauf von Bebauungsplanverfahren (B-Planverfahren) sieht in der Regel viele einzelne Schritte vor, die im deutschen Baugesetzbuch sehr detailliert beschrieben sind. Sind bestimmte Bedingungen erfüllt, können einige Schritte ausgelassen oder abgekürzt werden. Die Voraussetzungen für ein verkürztes Verfahren hält die Werneuchener Verwaltung für gegeben: Die Baufläche ist nicht größer als 20 000 Quadratmeter. Außerdem sind gemäß der europäischen „Natura 2000“-Verordnung wildlebende heimische Pflanzen- und Tierarten nicht in hohem Ausmaß von der Maßnahme betroffen. Da die Schule im Rosenpark von Häusern umgeben ist, kann zudem ein Verfahren für die „Innenentwicklung“ gestartet werden.

Alle diese günstigen Bedingungen sollen nun den Planprozess insgesamt beschleunigen. So kann erstens der aufwendige Prozess der Beteiligung von Öffentlichkeit und Behörden etwas abgekürzt werden. Zudem kann es sich die Stadt sparen, einen detaillierten Umweltbericht zu beauftragen.

Die Grundschule im Rosenpark hat dringenden Raumbedarf, da die Schülerzahlen schnell ansteigen. Sechs Klassenräume fehlen, zusätzliche Mehrzweckräume werden gebraucht. Und auch der Schulhort hat eklatanten Platzbedarf. Die Kosten für die geplante Erweiterung betragen rund zwanzig Millionen. Das schnellere Verfahren soll die Baumaßnahmen schon nächstes Jahr möglich machen. Reguläre B-Planverfahren dauern oft bis zu zwei Jahren. So drückt die Stadt nun aufs Tempo.