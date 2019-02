Jugendbrigade mit hohem Frauenanteil

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Kommunalpolitik rockt! Diesen Eindruck hat die Wählergruppe Bürger für Eberswalde vermittelt, die sich am 26. Mai mit 19 Kandidatinnen und Kandidaten um Mandate fürs Parlament der Barnimer Kreisstadt bemüht. Mit einem Durchschnittsalter von 39,5 Jahren würde die Truppe, die bereits zur Kommunalwahl 2014 durch einen Freundeskreis um Götz Herrmann und Thomas Kolling gegründet worden war, noch immer beinahe als Jugendbrigade durchgehen. Und der Frauenanteil von 47,4 Prozent dürfte die Bürger für Eberswalde gegenüber wohl allen anderen Mitbewerbern nahezu zu Feministen machen. Doch bei allem Spaß am gemeinsamen Agieren haben es die Bewerberinnen und Bewerber bei ihrer öffentlichen Vorstellungsrunde, zu der sie für Dienstagabend ins Café im Bürgerbildungszentrum eingeladen hatten, sich als ernsthaft am Wohl Eberswaldes interessiert zu präsentieren. In ihrem Wahlprogramm nennt die Wählergruppe sieben Schwerpunkte. Die Bürger für Eberswalde wollen sich unter anderem für schnelle und sichere Verkehrswege, bezahlbaren Wohnraum und ein Bürgerbudget einsetzen, bei dem auch kleine Projekte eine echte Chance haben.

Neben den bisherigen Stadtverordneten Götz Herrmann und Thomas Stegemann, die aktuell in der Bürgerfraktion Eberswalde aktiv sind, tritt für die Bürger für Eberswalde erstmals auch Barbara Bunge an, die als ehemalige Sozialreferentin der Stadtverwaltung noch allgemein bekannt und beliebt sein dürfte.

Es habe große Freude bereitet, gemeinsam mit Frank Banaskiewicz und Conrad Morgenroth von der Bürgerfraktion Barnim in einer gemeinsamen Fraktion zu wirken, betonten Götz Herrmann und Thomas Stegemann. Doch jetzt kämpfe jede Gruppierung erst einmal für sich.

Mit diesen Listen stellt sich die Wählergruppe zur Wahl:

Wahlkreis 1 (Eberswalde): Listenplatz 1: Götz Herrmann, 2: Thomas Stegemann, 3: Isabell Sydow, 4: Thomas Kolling, 5: Conrad Krüger, 6: Alexander Merten, 7: Sophie Freitag, 8: Ewa Kapitula, 9: Rainer Haupt, 10: Kirsten Müller, 11: Jessy Radtke-Herrmann, 12: Sven Christian, 13: Heino Schröder;

Wahlkreis 2 (Finow): Listenplatz 1: Katja Lösche, 2: Michaela Schmitz-Seifert, 3: Lisa Euler, 4: Michael Jauer, 5: Maik Scholz, 6: Barbara Bunge