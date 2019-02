Früheres Bürgerzentrum-Areal steht zum Verkauf

Cornelia Link-Adam

Neuhardenberg (MOZ) Nach zehn Jahren mit vielen Plänen für ein Bürgerzentrum in Neuhardenberg hat die Gemeindevertretung jetzt mehrheitlich dafür gestimmt, das Grundstück an der Karl-Marx-Allee 4 als entbehrlich einzustufen und zu verkaufen. Gegen den Einsturz wurden schon Sicherungsmaßnahmen vom Amt veranlasst.

2009 hatte die Gemeinde angeregt, die einstige Gaststätte „Neues Leben“ zu kaufen, um dort ein Bürgerzentrum zu errichten. 2010 gab man dafür 65 000 Euro aus. Ein Wasserschaden im Gebäude senkte den Preis, zerstörte aber auch die Hoffnung auf eine baldige Sanierung. Im August 2011 standen die Zeichen auf Abriss und Neubau des Bürgerzentrums. Ob der Komplex noch zu retten ist, sollte ein Gutachten klären. Außerdem gründete sich eine Arbeitsgruppe, die den Bedarf abklären sollte. Im Jahr darauf sprach sich der Gemeinderat mehrheitlich für das Bürgerzentrum aus, vorausgesetzt Geld ist vorhanden. Mit 50 Bürgern wurde ein Konzept erstellt. Ein Bürgerentscheid zugunsten des Zentrums an der Karl-Marx-Allee 4 scheiterte aber wegen zu geringer Wahlbeteiligung. 2013 zeigte ein Gutachten, dass ein Abriss nicht nötig ist und riet zum Umbau für gut eine halbe Million Euro. Trotzdem blieb Kritik am Vorhaben, folgten politische Rücktritte und bildete sich ein Ausschuss Bürgerzentrum. 2014 fiel dann die Entscheidung zugunsten eines Bürgerzentrums im Kita-Haus II.

Seither verfiel das große Haus mit Saal-Anbau an der Karl-Marx-Allee. Daher steht es nach Anregung von Bürgermeister Detlef Korbanek (WG Gemeinsam für Neuhardenberg) wieder zum Verkauf. Schriftliche Angebote sind ans Amt zu richten, die Gemeinde hofft auf eine meistbietende Veräußerung. Die Entscheidung fiel mit 6/2/1-Stimmen im Gemeinderat wahrlich nicht einheitlich aus. „Wir sollten uns das Gebäude nicht aus den Händen nehmen lassen, es ist ortsprägend, hat Entwicklungspotential. Ich hoffe, es findet sich ein Kauf-Interessent mit Verantwortungsgefühl“, betonte Mario Eska (Linke), der schon immer für ein Bürgerzentrum war. Er stimmte gegen den Verkauf. Andere Abgeordnete äußerten sich nicht.

„Die Gemeinde sollte schnell verkaufen“, fügte Tino Krebs als Leiter Bürgerdienst an. Das Amt sei am Haus bereits seiner Sicherungspflicht nachgekommen. „Da ein Dachbalken durchgebrochen ist, droht das Dach einzustürzen.“ Damit die Wände dabei nicht nach außen gedrückt werden, sind sie am Fußweg mit Holzbalken vorübergehend abgestützt worden.