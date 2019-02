Gemeinde macht Weg frei für Anbau

Nadja Voigt

Sternebeck (MOZ) Die CDU-Fraktion im Gemeindeparlament in Prötzel ist mit dem Ansinnen gescheitert, die Grundstücksübertragung mittels eines Erbbaupachtvertrages zu verhindern. Die deutliche Mehrheit der anwesenden Gemeindevertreter sprach sich jedoch für eine entschädigungslose Übertragung an das Amt Barnim-Oderbruch aus. Das Amt ist Träger des Brandschutzes und möchte auf Grundlage des Gesetzes zur Neuordnung des Brand- und Katastrophenschutzrechts für klare Verhältnisse sorgen. Das betonte Bau- und Ordnungsamtsleiter Helge Suhr in den jüngsten Sitzungen zu diesem Thema. Denn das Gebäude für die Kameraden platzt aus allen Nähten und soll nun vergrößert werden. Gegen einen Neubau an zentraler Stelle zwischen Sternebeck und Harnekop und für die Feuerwehr und die Vereine sprachen sich sowohl die Brandschützer als auch die anderen Bürger aus.

Die CDU-Fraktion hingegen sprach sich dagegen aus, das Gebäude an das Amt zu übertragen und plädierte für einen Erbbaupachtvertrag (MOZ berichtete). Zur Sitzung brachte die Amtsverwaltung auf Antrag des Fraktionsvorsitzenden, Olaf Kaupat, deshalb eine Gegenüberstellung beider Varianten ein. Darin ist das Erbbaurecht und die Übertragung erläutert. Es wird aber auch beschrieben, dass das Erbbaurecht den großen Nachteil birgt, dass der Bauwillige nicht Eigentümer des Grundstückes ist, während der gesamten Laufzeit den Pachtzins zahlt und das Haus nach Ablauf der Frist (in der Regel 99 Jahre) an den Grundstückseigentümer fällt.

Bei der jetzt gewählten Variante werden Grundstück und Gebäude komplett übertragen. Die Übertragung erfolgt zweckgebunden. Und: Mit Aufgabe der Nutzung als Feuerwehrgebäude erfolgt eine Rückübertragung an die Gemeinde. Eine Regelung, wie Helge Suhr auf Nachfrage erläuterte, wie sie zumindest für alle größeren Feuerwehrstandorte im Amt schon gang und gäbe ist. „Amt und Gemeinde sollten als Solidargemeinschaft agieren“, sagte der Verwaltungsmitarbeiter am Montag im Bürgerhaus in Harnekop.

Die Feuerwehr, das machte Wehrführer Sven Meier auf der Sitzung sehr deutlich, wolle vor allem, dass etwas passiert. Denn das Fahrzeug der Wehr steht quasi im Umkleideraum. Und aus dem Gebäude ausfahren kann es auch nur, wenn das langsam passiert und vor allem, wenn das Auto vollgetankt ist, sonst ist es zu hoch und kommt nicht aus dem Tor. Ortsvorsteher Dieter Juritz wies in der Diskussion darauf hin, dass es ihm wichtig sei, dass das neu zu bauende Gebäude auch weiterhin den Bürgern offen stehe.