Förderung kurz vor dem Abpfiff

Westendstadion aus der Vogelperspektive: Die Sport-Arena liegt an der Heegermühler Straße. Das sanierungsbedürftige Leichtathletikhaus wird nur von Fußballern genutzt. Sein Name ist historisch entstanden. © Foto: MOZ/Thomas Burckhardt

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Der Hauptausschuss hat dem Abschluss eines für 20 Jahre geltenden Pachtvertrages mit dem FV Preussen zugestimmt. Damit ist für den Verein der Weg frei, das Leichtathletik-Haus im Westendstadion sanieren zu lassen. Schelte gab es für die Informationspolitik der Rathausspitze.

Kurz vor dem Abpfiff haben es die Preussen doch noch geschafft, die Stadtpolitik zum Verbündeten zu machen und einen klaren Sieg zu erzielen. Im Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport war ihrem Ansinnen nur mit knapper Mehrheit zugestimmt worden, der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen hatte deutlich Nein gesagt. So hing alles vom entscheidenden Votum des Hauptausschusses ab. Dessen Einverständnis kam mit einer weit größeren Mehrheit zustande, als es die kontroverse Debatte in der einem Endspiel gleichenden Debatte vermuten ließ: Mit Ja haben Uwe Grohs, Reinhard Fischer, beide CDU, Karen Oehler, Bündnis 90/Die Grünen, Götz Trieloff, FDP, Carsten Zinn, Unabhängiges Wählerbündnis Eberswalde sowie Bürgermeister Friedhelm Boginski gestimmt. Nein haben Hardy Lux, Lutz Landmann, beide SPD, und Volker Passoke gesagt. Und Jürgen Wolf, Linke, und Frank Banaskiewicz, Bürgerfraktion Eberswalde, haben sich im Finale ihrer Stimme enthalten.

Der FV Preussen ist bestrebt, sein zweites Funktionsgebäude im Westendstadion energetisch und barrierefrei sanieren zu lassen. Der Umbau wird etwa 200 000 Euro kosten. Dafür stehen über den Kreissportbund 150 000 Euro an Landesfördermitteln in Aussicht, die allein an Sportvereine ausgezahlt werden. Jedoch ist es dazu erforderlich, dass der FV Preussen wenigstens über langjährige Nutzungsrechte verfügt. Diese Forderung wird mit dem Pachtvertrag bis Ende 2038 erfüllt, den der Hauptausschuss unerwartet klar gebilligt hat.

In die Diskussion hat mit Marcus Bülow, dem extra Rederecht eingeräumt wurde, ein Vorstandsmitglied des FV Preussen eingegriffen, das als Ansprechpartner für die Nachwuchstrainer in der Verantwortung steht und für den Verein überdies besondere Turniere organisiert. Er könne sich noch bestens an den Stolz erinnern, der ihn erfüllt habe, als er, gerade 17 Jahre jung, mit der Oberliga-Mannschaft des damaligen FV Motor Eberswalde aufgelaufen sei und mit den gestandenen Fußballern gemeinsam die Umkleidekabinen und Duschen nutzen durfte. „Heute schäme ich mich eher, wenn ich die gleichen Räumlichkeiten betrete“, sagte Marcus Bülow. Die Duschen und Toiletten seien inzwischen in einem denkbar schlechten Zustand.

Doch vor allem SPD und Linke störten sich weniger am Vereinsvorhaben, als an den Konditionen des Pachtvertrages, die eine jährliche Unterstützungsleistung durch die Stadt vorsehen, die sich auf 12 000 Euro beläuft und für Betriebs- und Bewirtschaftungskosten bestimmt ist. Zudem wird es 2019 eine Anschubfinanzierung geben, die den Eigenanteil des Vereins abdeckt. „Uns wird auf die Schnelle eine Vereinbarung vorgesetzt, an der die Verwaltung bereits seit Herbst arbeitet“, kritisierte Lutz Landmann, SPD. Und Volker Passoke, Linke, hob hervor, dass der Umbau des Leichtathletikhauses in der Ende 2015 verabschiedeten Sportentwicklungskonzeption nicht als prioritär eingestuft wurde. Überdies verstoße der „neuerliche Zuschuss an den FV Preussen“ gegen die erst Ende 2018 gebilligte Sportförderrichtlinie, die eine Gleichbehandlung aller Vereine vorsehe.

Für die Rathausspitze entgegnete Dezernent Jan König, der Vertrag sei vorgelegt worden, sobald er fertig war. Irgendwann hätte auch die Stadt das Haus sanieren müssen. Dann aber wäre es für sie teurer geworden.