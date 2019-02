Bastelbögen als Spendenbringer

Anett Zimmermann

Altwriezen (MOZ) Der 2015 gegründete Förderverein „Kirche Altwriezen-Beauregard“ wird auch in diesem Jahr wieder zwei Trödelmärkte am ersten Rundling in Altwriezen organisieren. Darüber berichtete jetzt der jüngst bei der Jahreshauptversammlung zum zweiten Vorsitzenden gewählte Peter Sperr. Zugleich nannte er die voraussichtlichen Termine: 25. Mai und 14. September jeweils von 9 bis 15 Uhr.

Mit einem Trödelstand werde sich der Verein auch beim ersten Oderbruchtag am 22. Juni in Neutrebbin beteiligen. „Anbieten wollen wir dabei ebenfalls die von unserem Mitglied Axel Persiel hergestellten Bastelbögen zu unserer einstigen Fachwerkkirche“, sagte Peter Sperr, der unter anderem auch Ortsvorsteher von Altwriezen-Beauregard und Stadtverordneter in Wriezen ist. Die Bastelbögen können jeweils für fünf Euro erworben werden. „Davon gehen 3,50 Euro als Spende an den Verein.“

Peter Sperr löst im Vorstand Beate Taube ab, die von Beginn an mit Rosemarie Urban an der Spitze des Vereins stand. Während Letztere als erste Vorsitzende im Amt bestätigt wurde, habe sich Beate Taube aus privaten Gründen etwas zurückziehen wollen. „Sie wird im Verein aber weiter aktiv mitwirken“, fügte Sperr hinzu und dankte ihr im Namen der 20 Mitglieder für ihr bisheriges Engagement. „Die Vereinsgründung und auch die Treffen danach fanden bei ihr zu Hause statt.“

Erstmals habe es jetzt eine Zusammenkunft im Gemeindehaus gegeben. Dabei informierte Hartmut Kühmstedt, Bauingenieur und Vereinsmitglied, auch grob über die Kosten für die Gründung des Fundaments für den Turm, die der Verein als nächstes Ziel angeht. „Unser Vorhaben ist kein Hauruck-Projekt, sondern generationsübergreifend“, erklärte Peter Sperr und erinnerte an das Feuerwehrspritzenhaus Altwustrow oder die Sanierung der Kirche Freudenberg als vergleichbare Beispiele in der Region.