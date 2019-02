Feuerwehr kann künftig zusätzliche Gebühren verlangen

Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Pro Jahr beseitigen märkische Feuerwehrleute rund 2400 Ölspuren, öffnen in der Not 2800 Mal Türen und leisten in 2700 Fällen Tragehilfe etwa für Rettungsdienste.

Oft tun die zumeist ehrenamtlichen Kräfte das, obwohl nicht sie zuständig sind, sondern andere, hauptamtliche Stellen. Dagegen will die Landesregierung nun vorgehen. Das rot-rote Kabinett hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, in dem diese Zuständigkeiten noch einmal klargestellt werden.

Innenstaatssekretärin Katrin Lange verfolgt damit zwei Ziele: So soll die Zahl von Einsätzen sinken, für die die Feuerwehren nicht zuständig sind. Und wenn sie den Auftrag doch erledigen, sollen sie den Verantwortlichen wenigstens Gebühren in Rechnung stellen können. Leider habe es sich eingeschliffen, dass zum Beispiel kommunale Bauhöfe oder der Landesbetrieb Straßenwesen Arbeiten von den Ehrenamtlern erledigen ließen, für die sie mit ihren hauptamtlichen Kräften zuständig seien, argumentierte Katrin Lange am Mittwoch bei der Vorstellung des Gesetzentwurfes. Es gehe darum, die oft stark beanspruchten Ehrenamtler zu entlasten.

Als weitere Neuerung kündigte die Staatssekretärin an, dass die Altersgrenze für freiwillige Feuerwehrleute von 65 auf 67 Jahre steigt. Auch der Dienst über das 67. Lebensjahr hinaus soll auf Wunsch möglich sein. Zudem verkündete Katrin Lange, dass neben dem Landesbranddirektor auch dessen Vize künftig als hauptamtliche Kraft beschäftigt wird.