Lektion in Polnisch für Ministerin

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Bildungsministerin Britta Ernst hat drei Bildungseinrichtungen in Schwedt besucht, zwei Schulen und einen Verein. Dabei ging es um Themen wie Unterrichtsausfall und Schulabbrecher, Unterricht für Problemschüler, Flüchtlinge sowie um Kooperationen im Sport.

„Das war meine erste Lektion in polnischer Sprache“, rief Britta Steffen erfreut aus, als sie gemeinsam mit Schülern der 10. Klasse der Talsand-Gesamtschule auf ihrem Tablet zwölf von zwölf Fragen nach polnischen Vokabeln richtig beantwortet hatte. Einen ganzen Tag nahm sich Brandenburgs Bildungsministerin Zeit, die größte und eine der kleinsten Schulen sowie einen der größten Sportvereine im Landkreis kennenzulernen.

In der Talsand-Gesamtschule mit 720 Schülern und 61 Lehrkräften sprach Britta Steffen mit Eltern, Schülern, Lehrern und Vertretern aus Politik und Verwaltung über Projekte der Schule wie Abitur-Schüler aus Polen, Polnischunterricht und das Ausstellungsprojekt des Kurses Geschichte, aber auch über Lehrermangel, Vertretungs- und Ausfallstunden sowie Abbrecherquoten. Elternvertreter Steffen Knauthe hielt mit seiner Kritik an der wieder zunehmenden Zahl von Ausfall nicht hinterm Berg. „Schauen Sie selbst auf den Vertretungsplan im Flur, dann sehen Sie, wie voll der ist,“ forderte Knauthe die Ministerin auf. Er sei es leid, immer und immer wieder auf diese Zustände hinzuweisen. „Wenn wir den Kindern nicht das Rüstzeug für eine ordentliche Ausbildung geben, schießen wir uns letztlich ins eigene Knie“, so Unternehmer Knauthe. Die Ministerin versicherte ihm, dass sie genauso unzufrieden mit der Situation sei wie er. „Wir haben so ziemlich alles gemacht, was wir machen können“, sagte sie und berichtete von der Aufstockung der Studienplätze für Lehrer in der Uni in Potsdam von 650 auf 1000 ab dem Jahr 2020 und dem Vertretungsfonds über 1,2 Millionen Euro im Jahr, den die Schulen für Aushilfen nutzen könnten. Sie beschwichtigte aber auch, dass man fast alle Stellen wieder besetzt habe im Land, niemand aber Krankheiten ausschließen könne. Sie komme aus Schleswig-Holstein und kenne sich gut in Hamburg aus, da stehe Brandenburg im Vergleich noch ganz gut dar.

Konkret fehlen Schulleiter Hartmut Zimmermann derzeit Lehrer in Chemie, Bio und Englisch. Drei Kolleginnen sind schwanger oder haben gerade ein Kind bekommen.

Im Schulzentrum Tabaluga des Evangelischen Jugend- und Fürsorgewerkes lernte die Ministerin anschließend eine Schule kennen, die sich in Vierraden und in Außenstellen um 130 Schüler mit erhöhtem Förderbedarf kümmert, darunter höchst aggressive, delinquente und verhaltensauffällige Schüler mit seelischen Beeinträchtigungen, Traumata, krimineller Vergangenheit, wie Schulleiterin Andrea Lohse berichtete. Die Ministerin zeigte sich sichtlich beeindruckt von den Anstrengungen der Schule um jeden einzelnen Schüler bis hin zu Hausbesuchen bei den Eltern oder Einzelunterricht für Kinder mit massiver Schulaversion. Sie sei begeistert von der geduldigen Grundhaltung der Lehrer, sagte Britta Ernst.

Beim Sportverein TSV Blau-Weiß Schwedt informierte sich Britta Ernst über Kooperationsprojekte mit Schulen am Beispiel Badminton.