Die Hoffnung liegt beim Rotmilan

Brunow (MOZ) Eine Gemeinde macht mobil. Gegen geplante Windkraftanlagen. Gegen die Rodung großer Waldgebiete. Und für den Rotmilan. In einer Versammlung der Bewohner von Brunow und den umliegenden Dörfern wurde nun das weitere Vorgehen gegen das Bauvorhaben besprochen.

19 neue Windräder sind in der Region rund um Brunow geplant. Drei davon sollen in Waldgebieten aufgestellt werden. Für Jessica Möwisch, Initiatorin des Treffens, ein Tabu-Bruch. „Mit diesem Vorhaben machen uns die Winkraftanlagen-Betreiber hier vieles kaputt. Warum sind wir denn hier raus aufs Land gezogen? Wegen der Natur und der Ruhe. Das soll nun der Stromgewinnung geopfert werden.“

Und genau das wolle sie nicht kampflos hinnehmen. Möwisch ist aber nicht die einzige, die sich gegen die Pläne stellt. Rund 50 betroffene Anwohner sind im neuen Gemeindehaus der Gemeinde Brunow am Montag zusammengekommen. „Es waren viele Dörfer vertreten“, freut sich Möwisch. „Freudenberger, Leuenberger, Heckelberger und Brunower waren dabei.“ Sie alle fühlen sich von der Landesregierung übergangen. Dabei seien sie ja nicht einmal gegen die Windkraft per se, sondern hauptsächlich gegen die Rodung des Waldes. Dabei hatte die Gemeindevertretung dem Bauvorhaben mitten im Wald ohnehin eine Absage erteilt. Genutzt hat das wenig.

Neben der Abholzung stört Möwisch aber auch noch anderes an den Windrädern. „Sie versperren uns die Sicht und senden Infraschall aus.“ Die Wirkung der Schallwellen, die unterhalb der vom Menschen wahrnehmbaren Frequenz liegen, auf die Gesundheit, seien noch nicht ausgiebig untersucht worden. Darüber hinaus raube die Waldrodung Tieren ihren Lebensraum und den Menschen die Lebensqualität. „Was hilft es uns hier, wenn dafür in Mecklenburg-Vorpommern Ausgleichs-Wälder gepflanzt werden?“, fragt Möwisch. „Die Tiere können auch nicht mal eben ihre Koffer packen.“

Die Gemeinde will nun ihre Stimme erheben, um den Ausbau zu verhindern. Dabei geht es insbesondere um die drei im Wald geplanten Anlagen. „Gegen die anderen haben wir wohl keine Chance.“ Mit einer Flut an Einsprüchen wolle man nun im Amt, das für die Vergabe der Bauaufträge zuständig ist, für eine weitere Prüfung des Vorhabens, im besten Falle für ein Einlenken sorgen. „Das Ministerium für ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft muss die Pläne zur Bebauung öffentlich auslegen“, erklärt Möwisch. Sobald das passiere, habe man eine zweiwöchige Frist, um Einspruch einzulegen.

Diesen Zeitraum wollen die Anwohner nutzen. „Wir schicken so viele Einsendungen, wie wir können“, sagt Möwisch. „Je mehr Einsprüche wir mit unterschiedlichen Argumenten schicken, desto mehr muss sich damit beschäftigt werden.“ Der Kampf sei nicht aussichtslos, ist sich Möwisch sicher. „Es ist auch schon anderen Gemeinden gelungen, Bauvorhaben komplett zu verhindern.“

Ein großer Trumpf könnte ihrer Meinung nach ein Vogel werden: der Rotmilan. Diese Greifvogel-Art steht auf der roten Liste bedrohter Tierarten und muss besonders geschützt werden. „Der Rotmilan kommt nachweislich in unserer Region vor. Das ist dokumentiert“, so die Brunowerin. „Unser Problem ist, dass wir nachweisen müssen, dass der Vogel bei uns brütet.“ Und einen Rotmilan in seinem Horst – also seinem Nest – zu fotografieren, sei gar nicht so einfach. Sollte das aber gelingen, müsse ein gewisser Abstand der Windräder zum Horst gewährleistet sein.

Zudem hofft man nun auch auf die Unterstützung durch den Nabu – den Naturschutzbund Deutschland. André Krohs, Mit-Initiator des Treffens und Mitglied des Nabu Oberbarnim, will auf der nächsten Versammlung das Problem ansprechen und um Unterstützung bitten. Schließlich seien große Organisationen in der Regel ein stärkerer Gegner für Windkraftanlagen-Betreiber als einzelne Bürger. „Dass so nah an einem Landschaftsschutzgebiet gebaut werden und dafür Wald weichen soll, gefällt dem Nabu sicherlich auch nicht“, so Krohs.

In einem weiteren Punkt sind sich die Versammelten am Ende dann auch noch einig: „Wir werden ganz schön Ballett machen müssen, um hier etwas zu bewegen“, heißt es aus der Runde. „Wir müssen uns alle darum kümmern, dürfen nicht lockerlassen und alles nutzen, was wir haben.“