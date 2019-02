„Bruchbude“ beschämt Frankfurter

Stefanie Ender

Frankfurt (Oder) (MOZ) Eine Meinung zum Alten Kino haben in Frankfurt viele. Das ehemalige Lichtspieltheater war in seiner Blütezeit ein wichtiger Treffpunkt. Das derzeit herunter gekommene Gebäude ist heute noch Stadtgespräch, das viele jedoch lieber hinter vorgehaltener Hand führen. „Wieso soll ich meine Meinung vor der Kamera sagen?“, fragt eine Passantin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Sie ist um die 40 Jahre alt und kennt das Kino noch aus ihren Jugendtagen. Bis 1998 flimmerten im Lichtspieltheater in der Heilbronner Straße noch Filme über die Leinwand.

Seitdem passierte in dem Gebäude nicht mehr viel. Eingeworfene Fensterscheiben und Schriftzüge an den Wänden zeugen davon, dass das Leben außerhalb des Hauses weiter ging. Einige Passanten berichten von Obdachlosen und Alkoholikern, die hier ihre Spuren hinterlassen haben. Nun hat die Stadt das Gebäude gekauft und plant, darin Teile des Landeskunstmuseums unterzubringen. Dazu soll der einst prächtige Bau wieder hergerichtet werden.

Auch Brigitte Voyé, pensionierte Deutschlehrerin, weiß noch, wie es im Kino früher aussah. Sie war hier, weil Schüler ihr Filme empfohlen hatten. Noch heute begeistern sie die Erinnerungen. Sie spricht darüber in der Videoumfrage auf moz.de. Wolfgang Wiechmann sieht das anders. Ihm war das Kino damals viel zu eng. Etwas dazu in die Kamera sagen, will er lieber nicht. Genauso wie Kerstin Kaul, die das Kino aus Kindertagen kennt. Von mehr als 50 auf das Lichtspielhaus angesprochenen Passanten winken die meisten ab, sobald sie die Kamera sahen. „Egal ist mir das nicht, was mit diesem Haus passiert“, redet sich ein weißhaariger Mann auf Nachfrage, warum er nicht teilnehmen möchte, in Rage. Er kenne das Haus von früher. Es sei wunderschön gewesen. Hier sei er immer mit seinen Liebschaften hingegangen.

Fünf Fußgänger erzählen davon, dass sie ihr Vertrauen in die Politik verloren hätten. Deshalb lohne es nicht, in einer Umfrage Gesicht zu zeigen. „Die da oben machen ja eh nichts“, sagt eine junge Mutter, die ihren Sohn auf dem Arm trägt. Und das, obwohl nun eine neue Nutzung von Seiten der Verwaltung forciert wird. Drei Passanten sehen das zu kurzfristige Interesse von Privatinvestoren als Problem. Ein Ehepaar fachsimpelt darüber, wie ortsfremde Touristen sich fühlen müssten. Ihr Fazit: „Wenn die vom Bahnhof an die Oder laufen, bekommen sie einen Schreck, sobald sie an der Bruchbude an der Heilbronner Straße vorbei laufen.“