Käthe Klupsch: 105 Jahre alt dank guter Luft

Margrit Meier

Neuenhagen (MOZ) Käthe Klupsch feierte Mittwoch in der phn-Seniorenresidenz ihren 105. Geburtstag. Und ist somit, betonte Bürgermeister Ansgar Scharnke, die zweitälteste Bürgerin, die in der Gemeinde lebt. „Das liegt sicher an der guten Betreuung hier, dem guten Essen und natürlich der guten Neuenhagener Luft“, scherzte das Gemeindeoberhaupt. Zu den Gratulanten gehörten neben dem Pflegepersonal auch die Familie der Jubilarin. Und die entpuppte sich als recht Besonders. Deshalb, weil sie gar nicht miteinander verwandt sind, sich dennoch rührend um Käthe Klupsch kümmern. „Meine Eltern haben sich nach dem Krieg getrennt. Mein Vater zog nach Westberlin und heiratete dort Käthe. Meine Schwester Renate und ich lebten mit unserer Mutter in Ostberlin. Doch wir haben über all die Jahre Kontakt zum Vater und damit auch zu Käthe gehalten“, erzählt Michael Klupsch, der heute selbst 75 Jahre alt wird. Renate und deren Mann Horst waren es, die sich um die hochbetagte verwitwete Käthe Klupsch liebevoll kümmerten. Kurz vor ihrem 100. Geburtstag zog Käthe Klupsch in die Seniorenresidenz, wo sie von Horst, mittlerweile verwitwet, oft besucht wird. Sie sei resolut, sehr pünktlich, liebte Mon Cherie, die Sonne, das Reisen, Singen und konnte bis ins hohe Alter lange Gedichte aufsagen, erzählen die Gratulanten.(mei)