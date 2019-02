Empfang mit Rekordbesuch

Elke Lang

Storkow Dank 75 Neubürgern seit Anfang vorigen Jahres ist die Einwohnerzahl Storkows auf 9204 angestiegen. Zu dem Empfang für die Zugezogenen am Dienstagabend auf der Burg kamen mit 65 so viele wie noch nie. Je etwa zur Hälfte leben sie in der Kernstadt und in den Ortsteilen.

„Unser Treffen soll Gelegenheit geben, Geschichte und Wurzeln der Stadt kennen zu lernen und auf diese Weise die Identifikation mit Storkow und den Ortsteilen zu erleichtern“, lud Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig ein, ihrem etwa einstündigen Powerpoint-Vortrag zu folgen. Die heute 42-Jährige, die bereits im Alter von 20 Jahren als ehrenamtliche Bürgermeisterin von Alt Stahnsdorf in die Kommunalpolitik eingestiegen war, legte statistische Zahlen vor und gab „als hilfreichen Wegweiser sowie zur Hilfestellung für Neubürgerfragen aller Art“ einen Überblick über die Struktur der Stadtverwaltung, die kommunalpolitischen Gremien sowie den städtischen Haushalt mitsamt den beschlossenen Investitionen. Der Bürgermeisterin ging es darum, Transparenz deutlich werden zu lassen und zur Beteiligung zu ermuntern. „Zu den öffentlichen Sitzungen der Fachausschüsse können Sie gerne kommen und auch Ihr Anliegen in der Einwohnerfragestunde kundtun“, warb sie zum Beispiel.

Ein Film über Storkow und die Ortsteile zeigte in schönen Bildern Natur und Traditionspflege. Eine große Rolle spielte im Vortrag von Cornelia Schulze-Ludwig das Thema „Kinder, Jugendliche und Familien“, mit den sechs Kitas, der Europaschule, dem Hort, dem Eltern-Kind-Zentrum, den 14 öffentlichen Spielplätzen, den elf Jugendclubs und den 14 freiwilligen Feuerwehren mit sechs Jugendfeuerwehren, in denen 96 Kinder Mitglied sind. Besonders lag ihr am Herzen, auf die Abiturperspektive der Storkower Schüler durch die Kooperation mit dem Oberstufenzentrum Oder-Spree in Fürstenwalde hinzuweisen. Aber auch Probleme des Einzelhandels verschwieg die Bürgermeisterin nicht. „Einigen Fachgeschäften in der Altstadt macht das Internet Konkurrenz“, weiß sie und appellierte: „Unterstützen Sie den Einzelhandel und unseren Wochenmarkt.“ Storkow als Tourismus- und Kulturzentrum vorzustellen wiederum war die Aufgabe des städtischen Marketingchefs Andreas Gordalla. „Das war unser Werbeblock“, sagte Cornelia Schulze-Ludwig schmunzelnd nach dessen hoch engagiertem Vortrag.

Fragen und Anregungen kamen durch die Neubürger zum Straßenbau, zu gewünschten Geschwindigkeitsbegrenzungen, zum Busverkehr, zu schnellem Internet und zum Mobilfunk. Meist ging es dabei um Probleme, die nicht allein durch die Stadtverwaltung gelöst werden können.

Elena und Johannes Igel zogen im Mai vorigen Jahres aus der 11 000- Einwohner-Gemeinde Morbach im Hunsrück nach Kehrigk. „Ortsvorsteher Joachim Kraatz hat uns den Ort gezeigt, und er hat uns gut gefallen“, sagte der 57-Jährige dankbar. „Die Infrastruktur ist super, das Gemeindeleben ist toll, und in Storkow gibt es mehr Restaurants als in Morbach mit ähnlicher Struktur wie Storkow.“ Vom großen Zulauf zum Neubürgerempfang waren die Bürgermeisterin und ihr Ressortleiter „selbst überrascht“, wie Gordalla zugab. „Wir freuen uns, dass unser Angebot angenommen und akzeptiert wird.“