Kleingärtnern im Winter

René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) Noch hat das Frühjahr gar nicht richtig begonnen, da blühen schon die ersten Pflanzen auf der Terrasse von Gottfried Hoffmann. Kein Wunder, der Diplom-Agraringenieur kennt sich bestens aus. Im Stadtverband der Gartenfreunde ist der Diplom-Agraringenieur verantwortlich für Ökologie und Umweltschutz.

Auf die Terrasse vor dem Fenster hat er sich eine japanische Zaubernuss gestellt, dazu einen Winterschneeball und einen Winterjasmin. „Wenn die Sonne dann rauskommt und es etwas wärmer wird, fangen sie auf der Südterrasse schnell an zu blühen“, erzählt er. Ein paar Sachen könne man aber auch jetzt schon im Garten erledigen, meint Gottfried Hoffmann. Die Zeit zum Bäume und Sträucher verschneiden sei allerdings schon fast wieder vorbei. Nur noch bis heute dürfen diese Arbeiten vonstattengehen. Danach könnten sich Vögel zum Brüten einnisten.

Auch der Rasen kann schon geharkt werden. „Man kann ihn auch schon mähen, wenn nötig, aber bitte nicht schon vertikutieren“, so der Fachmann. Dabei würden die Wurzeln des Rasens geschädigt und die könnten sich derzeit noch gar nicht erholen, weil der Boden noch zu kalt ist. Etwa 12 bis 15 Grad Bodentemperatur sollten es dafür durchgehend sein. Wer seine Obstbäume selbst verschneiden will, kann sich gut Hilfe holen in Form von Videos auf der Plattform Youtube.

Ein Tipp kann er aber auch per Zeitung geben. „Nach dem Beschneiden sollte man einen Hut durch den Baum werfen können“ – damit genügend Luft durchziehen kann und die Blätter und Früchte nach dem Regen schnell wieder trocknen. In den Boden lasse sich jetzt zudem Biodünger einarbeiten. Hornmehl eigne sich dafür am besten. In geschützten Lagen ließen sich auch Radieschen aussähen. Und Kartoffeln könne man zum Vorkeimen an das Fenster stellen.

Die Lieblingsfrucht im Garten des Fachmanns ist wohl die Erdbeere. Man solle die Sorten nicht vermischen, rät er. Für die frühe Ernte empfiehlt er die Daroyal, danach trügen bei ihm die Korona oder die Senga Sengana Früchte. Sehr zu empfehlen sei die späte Sorte Mietze Schindler, die besonders aromatische Beeren hervorbringe. Das erste Jahr nach Pflanzung sollte man nicht unbedingt als Erdbeerjahr sehen und auch nicht traurig sein, wenn die Pflanzen nur wenige Früchte tragen. „Das beste Jahr ist das zweite“, weiß er aus Erfahrung.

Auch wenn das Wetter schon in den Garten lockt, sollte man trotz allem noch nicht zu viel machen. „Der Boden sollte dauerhaft 10 bis 15 Grad haben. Man sollte dann so pflanzen, dass man das ganze Jahr etwas davon hat, schließlich macht Gartenarbeit nicht nur Spaß, sondern lohnt sich mittlerweile auch wieder finanziell“, sagt der Frankfurter Gartenexperte.