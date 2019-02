Irritationen um die Bibliothek

Eine Rarität für den kleinen Ort: das Antiquariat Grammat in der Wriezener Straße. © Foto: Gerd Markert

Schaufenster mitten in Buckow: Durch die kurzen Wege wählen auch zunehmend Mütter mit ihren Kindern aus der Waldfrieden-Klinik den Weg zu Bibliothek, deren zwischenzeitlich reduzierter Bestand im Antiquariat mit untergebracht ist. Vor der Auslage bleiben oft und gern Kenner, Kurgäste und Urlauber stehen, um sich alte Buch-Schätze anzusehen und in den Regalen später auch fündig zu werden. © Foto: Gerd Markert

Gabriele Rataj

Buckow (MOZ) Sie gehörte zu den Aufregern zur jüngsten Veranstaltung der BürgerBühne im „lokal.“ – die schlichte Ankündigung, dass die Stadtbibliothek im Antiquariat geschlossen werde. Doch diesen Beschluss gibt es so nicht und Irritationen können noch beseitigt werden.

Von „kommunikativer Schieflage“ ist zur jüngsten Bürgerbühne am Sonntag die Rede gewesen. Dazu hat Carolin Schönwald als Beispiel die Schließung der Bibliothek im Antiquariat angeführt. Das ist ihrer schriftlichen sachlichen Richtigstellung einiger Sätze an diesem Abend zu entnehmen. Vorgelesen habe sie jene, diese Aussage aber nicht entsprechend als Zitat kenntlich gemacht, rechtfertigt sie sich.

Um die Bibliothek oder besser den in den Räumlichkeiten des Antiquariats Grammat in der Wriezener Straße aufgenommenen Bestand der früher an anderen Orten untergebrachten Stadtbibliothek geht es dennoch. Dazu hatte sich Antiquariatsbetreiber Frank Witte etwa 2015/2016 bereit erklärt und sich mit der Stadt dazu vertraglich auf einen pauschalen Zuschuss geeinigt.

Zuvor war die Einrichtung aus der Königstraße in die Wriezener Straße, später ins Rathaus und 2012 schließlich auf das Gelände der Mutter-Kind-Klinik gezogen. Dort aber musste sie später wieder dem Raumbedarf der Kur­einrichtung weichen. Seither gab es mittwochs bis sonnabends am Nachmittag Öffnungszeiten für Bibliotheksnutzer in Frank Wittes Antiquariat.

Auf telefonischem Wege habe er nun vom Bürgermeister mitgeteilt bekommen, dass der jährliche Zuschuss der Stadt im Haushalt für 2019 nicht mehr vorgesehen sei, sagte Witte auf Nachfrage der MOZ. Abgesehen von dieser, für ihn nicht akzeptablen Art der Übermittlung habe er auf den bestehenden Vertrag mit der Stadt verwiesen und Gesprächsbedarf angemeldet.

Bürgermeister Horst Fittler gab auf MOZ-Nachfrage zu, dass er von diesem Vertrag nichts gewusst habe. Der Zugezogene übt dieses Ehrenamt erst wenige Monate aus, nachdem sein Vorgänger tödlich verunglückt war. Allerdings würden nach seiner Kenntnis immer weniger Bürger ausleihen, sodass die Überlegungen in die genannte Richtung gegangen waren. Wenn entsprechende Zahlen für die bisherigen Ausleihen vorlägen, werde dazu das sachliche Gespräch geführt, versicherte Fittler.

Die werde er liefern, sagte Frank Witte der MOZ. Er führt im Gegenteil eine steigende Tendenz in der Ausleihe an. Vor allem aus der Mutter-Kind-Klinik würde es immer wieder Besucher geben, die bei ihm gebührenfrei ausleihen. Auch Urlauber und Kurgäste würden das Angebot nutzen, das Witte teils aus eigenen Beständen und aus Spenden überdies auffrischt.

„Wir hätten viele Ideen“, sagt er, „wie wir gemeinsam mit der Stadt die Bibliothek moderner und einem angestrebten Kneipp-Heilbad entsprechender gestalten könnten. Aber das muss gewollt sein.