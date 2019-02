Streit um Feuerwehr-Fuhrpark

Bernhard Schwiete

Bad Saarow (MOZ) Die Diskussion zu einem Antrag der Amtswehrführung des Amtes Scharmützelsee ist am Dienstagabend vom Amtsausschuss ohne konkretes Ergebnis vertagt worden. Statt eines Beschlusses gab es bei der Sitzung in Bad Saarow einen heftigen Disput zwischen Ordnungsamtsleiter Jürgen Knuth und Amtswehrführer Andreas Diebert.

Diebert, der als Vertreter aus Wendisch Rietz selber Mitglied des Ausschusses ist, schlug vor, statt wie geplant zwei Mannschaftswagen nur einen neu anzuschaffen. Stattdessen könnte der in Bad Saarow stationierte Einsatzleitwagen umgebaut werden; dadurch könne dieser dann als Transportfahrzeug genutzt werden. Außerdem schlug er die Anschaffung eines Allradautos als „Kommandofahrzeug“ für den Amtswehrführer vor. Für ein weiteres Fahrzeug, mit dem die Jugendfeuerwehren zu Veranstaltungen transportiert werden könnten, könne man einen Antrag auf Förderung aus Lottomitteln stellen, so sein Vorschlag. Im Ergebnis, führte er aus, bliebe der Haushaltsansatz von 50 000 Euro für Feuerwehrfahrzeuge unverändert.

Während einige seiner Amtsausschuss-Kollegen erwiderten, die Hintergründe des Vorschlags nicht richtig nachvollziehen zu können, gab Ordnungsamtsleiter Jürgen Knuth, der in der Verwaltung für die Feuerwehren zuständig ist, Kontra. Er sehe in dem Vorschlag keine Effizienzsteigerung, zudem stehe er in Widerspruch zum geltenden Gefahrenabwehrbedarfsplan des Amtes. Knuth kündigte stattdessen an, bis zur nächsten Sitzung eigene detaillierte Vorschläge zu machen. Dies sei bisher in der Kürze der Zeit nicht möglich gewesen. Diebert antwortete, bei seinem Vorstoß spielten auch einsatztaktische Dinge eine Rolle.

Sowohl Amtswehrführer als auch Ordnungsamtsleiter konnten ihren Unmut über den anderen nicht verbergen. Einen Mangel an Miteinander der Feuerwehr-Verantwortlichen sprach indirekt der Amtsausschuss-Vorsitzende Siegward Wiesner an. „Man merkt, dass offenbar relativ wenige Absprachen durchgeführt wurden“, sagte er. Für den von Knuth angekündigten Detailvorschlag für die nächste Sitzung verlangte er, dieser müsse mit Diebert und mit den Ortswehrführern abgestimmt werden.

Der Bürgermeister von Diensdorf-Radlow, Stefan Petrick, forderte, auch die kleine Wehr seiner Gemeinde zu berücksichtigen. Zur Brandbekämpfung stehe ihr derzeit nur ein Feuerlöscher zur Verfügung.(bs)