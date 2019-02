Einfach Lust auf´s Lesen!

Juliane Keiner

Mittelmark (MOZ) Bereits zum 16. Mal laden Bibliotheken, Literaten und Vereine im Landkreis Potsdam-Mittelmark zu den märkischen Literaturtagen ein. Elf Bibliotheken und fünf Kultureinrichtungen und Vereine werden in 12 Orten des Landkreises 22 Veranstaltungen für das interessierte Publikum anbieten. Veranstaltungsorte sind u.a. Bad Belzig, Beelitz, Brück, Kleinmachnow, Stahnsdorf, Ferch, Teltow, Caputh, Ziesar und Treuenbrietzen.

In der Grundschule Brück wird am kommenden Mittwoch, 6. März, zur Autorenlesung mit Andreas Hüging geladen. „Roki“ – „Jem hört die Haie husten“ heißt das Buch, aus welchem für die Schüler der 3. und 4. Klasse vorgelesen wird.

In der Grundschule Görzke ist am Mittwoch, 13. März, die „Clown-Zauber-Show“ zu erleben. Clown Petrino begeistert mit lustigen Zaubertricks, coolen Clowngags und urkomischen Jonglier- und Musikacts, in die alle kleinen Zuschauer mit einbezogen werden.

Im Kulturraum am Goetheplatz Wiesenburg gibt es am 25. März die Buchempfehlungsshow für Kinder und Jugendliche „Tolles Buch!“ mit Tina Kemnitz. Die Show richtet sich an alle Schüler der Grundschule in Wiesenburg und der Freien Schule in Bad Belzig, die Lust auf´s Lesen haben.

Alte Brücker Post

Zur Musikalischen Lesung „Impressionen“ wird am 6. April in die „Alte Brücker Post“ eingeladen. Im Fokus steht Heinz Erhardt - der Schelm der Nation. Geboten werden Gedichte und Geschichten gepaart mit Klängen zweier Instrumente. Die Gäste erleben ab 19.00 Uhr einen unvergleichlichen Abend mit Literatur, Klavier und Harfe. Die beiden Instrumente, die sich so ähnlich und doch gleichzeitig so verschieden sind. Es erklingen Werke aus der Barockzeit bis ins frühe 20. Jahrhundert, mit Werken von Bach bis Satie. Anmeldungen: 033844/519038, www.altebrueckerpost.org. In der Geschwister-Scholl-Grundschule wird am Donnerstag, 11. April, die Mit-Lese-Show „Karaoke – Lesen“ für die Kinder der Klassenstufe 6 für Abwechslung sorgen.

Am Freitag, 12. April, ist um 19.00 Uhr in der Bibliothek Bad Belzig der Vortrag „Die Zeit fährt Auto“ über Erich Kästner von Dr. Bernd Fredrich zu erleben. Geladen wird zu einem Abend rund um das Leben und die Gedichte von Erich Kästner. Der Eintritt kostet 5 Euro. Mit den Märkischen Literaturtagen will der Landkreis gemeinsam mit dem Bibliotheksverbund und dem Medienzentrum in Lehnin die Strukturen und die Angebote des bibliothekarischen Netzwerkes in Potsdam-Mittelmark bekannter machen, Hemmschwellen abbauen und den Lesern einen kulturellen Erlebniswert vermitteln.

Weitere Informationen zum ausführlichen Programm finden Interessierte auf der Homepage des Landkreises unter www.potsdam-mittelmark.de.